"Hotel Paradise 5": Klaudia El Dursi ma plan pod nosem, a wożą ją autem! 

Nagrania nowych odcinków "Hotelu Paradise" potrwają najbliższe cztery miesiące. To właśnie na tyle Klaudia El Dursi wraz z całą rodziną przeprowadziła się do Ameryki Centralnej, gdzie właśnie trwa plan zdjęciowy do 5. a następnie do 6. edycji hitowego show TVN7. Prowadząca relacjonuje swój pobyt w rajskim zakątku na Instagramie, a przy okazji zdradza, co aktualnie dzieje się przy pracy nad reality show. Okazuje się, że od planu zdjęciowego dzieli ją zaledwie kilka minut, jednak na miejsce wożona jest autem. To kaprys czy jest jakiś inny powód? Klaudia El Dursi wszystko wyjaśniła!

"Hotel Paradise 5": Klaudia El Dursi pokazuje kulisy kręcenia programu

Na początku stycznia ruszyły zdjęcia do piątej edycji "Hotelu Paradise". Ekipa programu po finale 5. sezonu od razu rozpocznie prace nad 6. edycją. Nakręcenie dwóch edycji zajmie produkcji aż cztery miesiące. Aktualnie już po raz trzeci zmieniono lokalizację, pierwsze dwie edycje zostały nakręcone na Bali, kolejne dwie na Zanzibarze, a teraz przyszedł czas na Amerykę Centralną, a konkretnie Panamę. Wiadomo już, że emisja 5. edycji "Hotelu Paradise" rozpocznie się już w poniedziałek 21 lutego na antenie TVN7.

Klaudia El Dursi chętnie relacjonuje swój pobyt w rajskiej lokalizacji. Zdradziła już fanom kilka szczegółów z pierwszego rajskiego rozdania, zaliczyła małą wpadkę podczas nagrywania odcinków a teraz zdradziła kolejne smaczki! Prowadząca pokazała, jak dogaduje się z Panem Lektorem, oraz dlaczego na blisko znajdujący się plan zdjęciowy jeździ samochodem.

Klaudia El Dursi przyznała, że mimo faktu, że ma bardzo blisko na plan "Hotelu Paradise" musi korzystać z auta, ponieważ temperatura jest tak wielka, że nie wytrzymałby tego jej telewizyjny makijaż:

Na plan jadę autkiem. Co prawda mam bardzo blisko, ale te kilka minut w palącym słońcu = rozpłynięty make up

Przy okazji zdradziła, jakie ma relacje z Panem Lektorem, który komentując program uwielbia jej dogryzać:

O! A taka jestem zadowolona jak rozmawiam z Panem Lektorem... Tryskam radością ❤️

Nie każda gwiazda zdecydowałaby się na opublikowanie takiego zdjęcia. Klaudia El Dursi ma do siebie dystans i to się ceni! Jesteście ciekawi nowego sezonu "Hotelu Paradise"?