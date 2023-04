Do finału jeszcze kilka dni, a widzowie "Hotelu Paradise" nie mogą już się doczekać aż dowiedzą się jak potoczyły się losy ich ulubieńców po powrocie do Polski. Eliza i Marika nie ukrywały, że za sobą nie przepadają, na Instagramie pomiędzy nimi doszło do nie jednej przykrej wymiany zdań. Tym razem zaskoczyły widzów wymownym zdjęciem. Czy Eliza i Marika dogadały się po "Hotelu Paradise"? Zobaczcie, co pojawiło się w sieci. "Hotel Paradise 5": Jakie są relacje Elizy i Mariki po finale? Kolejna, 5. już edycja kontrowersyjnego, randkowego show "Hotel Paradise" zmierza ku końcowi - jeszcze w tym tygodniu przekonamy się, kto stanie na ścieżce lojalności oraz zada sobie kluczowe pytanie - miłość, a może pieniądze? Tymczasem jednak losy uczestników są naprawdę przewrotne - szczególnie, że Ci już dawno są poza bramami hotelu, nie mogą narzekać na nudę! W ostatnim czasie Sevag z "Hotelu Paradise" przeszedł metamorfozę , fundując sobie nową fryzurę, Laura tłumaczyła się z namiętnych pocałunków w "Hotelu Paradise" , a inni odcinają kupony od sławy. W miniony weekend Marika hucznie obchodziła swoje urodziny. Wśród opublikowanych fotek pojawiła się także taka z Elizę, a ci co bacznie śledzą ich ruchy po programie, wiedzą, że nie raz już dochodziło pomiędzy nimi do spięć! Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia 7": Kamil zgłosił się do "Hotelu Paradise"! "To imprezowicz" - mówi Agnieszka "Hotel Paradise 5": Eliza i Marika pogodziły się po finale? Eliza bawiła się wraz z innymi uczestnikami "Hotelu Paradise" na urodzinach Mariki. Na zdjęciu, które pokazały w sieci obie wyglądają na naprawdę rozbawione i szczęśliwe, a ponadto pozują w serdecznych objęciach. ...