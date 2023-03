Michał z "Hotelu Paradise" podczas relacji na InstaStories skomentował związek Oliwii i Kuby! Co sądzi o ich relacji i czy kibicował im od samego początku? Oliwia i Kuba wzbudzali ogromne emocje wśród widzów randkowego show. To właśnie oni zdecydowali się na namiętne chwile w programie- i chociaż niektórzy nie dawali im szans na szczęśliwy związek po programie, to dziś Oliwia i Kuba wciąż są razem. Jak komentuje to Michał? Michał z "Hotelu Paradise" komentuje związek Oliwii i Kuby Emocje wokół piątej edycji "Hotelu Paradise" nie opadają. Po emisji wielkiego finału randkowego show fani cały czas śledzą dalsze losy uczestników i zastanawiają się, czy ich relacje przetrwały. Jedną z par, które potwierdziły, że wciąż są razem jest Oliwia i Kuba. Wokół Oliwii i Kuby zrobiło się głośno, kiedy po odejściu Dominiki spędzili razem namiętną noc. Pomimo zbliżenia para nie byla pewna, czy będą razem po programie. Dziś wiemy już, że Oliwia i Kuba z "Hotelu Paradise" wciąż są razem. A jak ich relację komentuje Michał? Szczerze mówiąc nie sądziłem, że ten związek po programie przetrwa, ale są ze sobą. Życzę im wszystkiego dobrego- wyznał podczas relacji na InstaStories. Zobacz także: "Hotel Paradise 5": Kasper o Karolinie: "Trudno się to oglądało". Laura: "Domyślała się naszego związku" Jak widać, kolega Oliwii i Kuby z "Hotelu Paradise" początkowo nie wierzył, że mają szansę na szczęśliwy związek. Zakochani udowodnili jednak, że to, co połączyło ich w programie było szczere i prawdziwe. Dziś Oliwia i Kuba już nie ukrywają swojego szczęścia. Ostatnio przystojniak z "Hotelu Paradise" opublikował w sieci szczery wpis, w którym przyznał, że jest zakochany. Zobacz także: "Hotel Paradise 5": Kuba w...