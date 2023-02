"Hotel Paradise 5": Oliwia i Kuba rozstali się?! Niepokojący komentarz uczestniczki nie uciszy plotek

Oliwia "Hotelu Paradise" podbiła serca fanów 5. edycji show, dzięki czemu dziś z powodzeniem rozwija swoją karierę w mediach społecznościowych. I właśnie na Instagramie Oliwii pojawiły się nowe zdjęcia, które zelektryzowały fanów! Uczestniczka hitowego show stacji TVN odwiedziła fryzjera, a efektami wizyty w salonie pochwaliła się internautom. Sama zainteresowana jest zachwycona swoim nowym kolorem i cięciem, a jej entuzjazm podziela wielu fanów. Zobaczcie sami, jak teraz wygląda Oliwia! "Hotel Paradise": Oliwia pochwaliła się nową fryzurą. Fani zachwyceni! Oliwia Gruszecka to zdecydowanie jedna z najbardziej charyzmatycznych uczestniczek 5. edycji "Hotelu Paradise" . Jej relacji z Kubą kibicowało tysiące fanów i jak się okazało, związek tej dwójki szczęśliwie trwa do dzisiaj! Co więcej, fani tej pary z niecierpliwością już czekają na informacje o ślubie Oliwii i Kuby z "Hotelu Paradise" , bo dopytują o to podczas Q&A na Instagramie. Na razie jednak zakochani cieszą się po prostu swoim związkiem i wygląda na to, że internauci w kwestii ślubu tej pary, muszą jeszcze poczekać. Tymczasem Oliwia postanowiła się pochwalić nową fryzurą! Uczestniczka "Hotelu Paradise" zdecydowała się na modne cięcie i kolor. Teraz na jej głowie króluje chłodny blond, z którego Oliwia jest bardzo zadowolona. - Jestem mega szczęśliwa z moich fresh włosów! Zakochana jestem w tym kolorze i cięciu😍 wymarzony kolor plus dodaliśmy objętości trochę moim włosom🙈 [...] Co sądzicie? Dajcie znać w komentarzach! ❤️ - napisała Oliwia. Sami spójrzcie, jak teraz wygląda uczestniczka "Hotelu Paradise"! Wyświetl ten post na Instagramie ...