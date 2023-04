"Hotel Paradise 5": Jay i Eliza dzielą się szczęśliwą nowiną: "Nasze życie zmieni się o 180 stopni"

Jay z "Hotelu Paradise" to prawdziwy romantyk! W sieci pojawiło się właśnie nagranie na którym możemy zobaczyć, jaką niespodziankę przygotował dla Elizy. Okazuje się, że Jay po powrocie z programu postanowił zrobić dla swojej partnerki coś, co będzie przypominać jej o wspólnych chwilach w Panamie! Nie uwierzycie, co takiego wykonał dla Elizy. "Hotel Paradise 5": Niezwykły prezent od Jay'a dla Elizy Wielki finał piątej edycji wielkiego hitu Telewizyjnej Siódemki już za nami. Dziś wieczorem dowiedzieliśmy się, że "Hotel Paradise" wygrali Wiktoria i Sevag. Niestety, w finałowej dwójce zabrakło Elizy i Jay'a, którzy przez wiele tygodni byli faworytami do finału. Jak już wiemy, Jay i Eliza z "Hotelu Paradise" wciąż są parą - co zdradzili w rozmowie z Party.pl. Co więcej, zakochani w rozmowie z naszą reporterką przyznali, że zamieszkali razem po powrocie do Polski. Teraz okazało się, że Eliza i Jay z "Hotelu Paradise" założyli również swój kanał na YouTube.com i właśnie opublikowali w sieci pierwszy film. Na początku nagrania możemy zobaczyć, jaki prezent Jay przygotował dla Elizy. Okazuje się, że dla swojej partnerki zrobił... czerwoną ławkę- taką na jakiej przesiadywali razem w "Hotelu Paradise"! - Nasza ławeczka! Jaka piękna! - zachwycała się Eliza. Zobacz także: "Hotel Paradise 5": Którzy uczestnicy stworzyli związek po programie? Niektóre pary mogą zaskoczyć Z filmu opublikowanego w sieci okazuje się, że Jay przygotował niespodziankę dla Elizy z pomocą jej taty i sąsiada. Spodziewaliście się, że Jay jest takim romantykiem? Naszym zdaniem prezent, jaki zrobił dla swojej partnerki jest naprawdę wyjątkowy! Zgadzacie się z nami? Zobacz także: "Hotel Paradise 5": Kasper i Laura są parą! Jak do tego...