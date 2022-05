"Hotel Paradise 5": Oliwia nakryła Kubę i... Wiktorię w łazience! Zobaczcie jej reakcję

Oliwia zdziwiła się, kiedy zastała Kubę i Wiktorię w dwuznacznej sytuacji w łazience. Między partnerami doszło do potyczki, oczywiście w formie żartu! Tego nie było w odcinku "Hotelu Paradise". Musicie to zobaczyć!

Związek Oliwii i Kuby został wystawiony na próbę. Nagły powrót Dominiki do "Hotelu Paradise" mógł zepsuć ich silną relację. Okazuje się, że nie tylko do Dominiki i Oliwii Kuba ma słabość w programie, jest blisko także z Wiktorią, z którą łączy go przede wszystkim przyjaźń na tyle silna, by okazywać sobie czułości w toalecie. Oboje przestali, kiedy... Oliwia weszła do łazienki!

"Hotel Paradise 5": Oliwia przyłapała Wiktorię i Kubę w łazience

Relacja Oliwii i Kuby w "Hotelu Paradise" nie należała do nudnych. Od samego początku iskrzyło między uczestnikami. Później ogień nieco przygasł a między Oliwią a Kubą doszło nawet ostrej wymiany zdań. Dopiero odpadnięcie z programu Dominiki zbliżyło ich na tyle, że do tej pory są razem w parze. Ich relacja weszła na wyższy level odkąd spędzili razem upojną noc. Tak miało zostać do końca, ale nagły powrót Dominiki do "Hotelu Paradise" kolejny raz wystawił relację Oliwii i Kuby na próbę. W całym tym zamieszaniu Kuba mógł zawsze liczyć na przyjaciół z "Hotelu Paradise", wśród nich znalazła się Wiktoria, która od samego początku złapała z nim dobry kontakt. Uczestnicy nie kryją do siebie sympatii. Często możemy zobaczyć ich wymieniających czułości. W takich okolicznościach nakryła ich Oliwia, po której wejściu do łazienki nagle zrobiło się niezręcznie...

Na nieopublikowanej w telewizji scenie z "Hotelu Paradise" widać, jak między Oliwią i Kuba dochodzi do małej potyczki. Uczestnicy przepychają się nawzajem w łazience, na szczęście w formie żartu. Jak widać, czułości Wiktorii i Kuby nie wzbudziły podejrzeń u Oliwii. Uczestniczka ma bardzo dobry kontakt z Wiktorią, która wie, że pewnych granic nie przekroczy zarówna ona jak i Kuba, który obecnie ma dwie blond piękności u swojego boku, na które zawsze może liczyć.

Hotel Paradise/Player.pl

Kuba, który od czasu powrotu Dominiki ma dylemat, którą uczestniczkę powinien wybrać coraz mocniej utwierdza się w tym, że Oliwia jest dla niego odpowiednim wyborem. Ceni sobie przede wszystkim wolność jaką daje mu w "Hotelu Paradise". Oboje przyznali, że nie zamierzają wiązać się stałe i nie po to przyjechali do Panamy. Najważniejsza jest dla nich dobra zabawa i wygląda na to, że ich plan świetnie im wychodzi.

