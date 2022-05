"Hotel Paradise": Oliwia zmiażdżyła Dominikę! Skomentowała jej słowa skierowane do Kuby

"Miałeś taką gwiazdkę, ale wolisz księżyc". Dominika rzuciła do Kuby po powrocie do "Hotelu Paradise". Teraz Oliwia zareagowała na wyznanie koleżanki!

Oliwia z "Hotelu Paradise" w bardzo wymowny sposób skomentowała wyznanie Dominiki, która kilka dni temu wróciła do programu. Uczestniczka najnowszej edycji randkowego show Telewizyjnej Siódemki podczas relacji na InstaStories odniosła się do słów koleżanki, która porównała ją do księżyca, a siebie do gwiazd. Nie uwierzycie, co napisała w sieci Oliwia! Takiej odpowiedzi Dominika z pewnością się nie spodziewała.

Oliwia z "Hotelu Paradise" odpowiada Dominice

Powrót Dominiki do "Hotelu Paradise" zaskoczył wszystkich, ale największe emocje z pewnością towarzyszyły wówczas Oliwii i Kubie. Kuba przed odpadnięciem Dominiki tworzył z nią parę, a Oliwia była jej dobrą koleżanką. Kiedy jednak Dominika zniknęła z "Hotelu Paradise" Oliwia i Kuba poszli na całość i spędzili razem namiętne chwile. Po powrocie do programu Dominika nie ukrywała rozczarowania kiedy dowiedziała się, że jej były partner przespał się z Oliwią. Dominika powiedziała wtedy do Kuby, że miał taką gwiazdę, a wybrał księżyc. Teraz Oliwia zareagowała na słowa koleżanki z programu!

Nie chcę nic mówić, ale księżyc świeci ciągle a gwiazda w końcu gaśnie i spada. Plus księżyc jest jeden, a gwiazd miliony - napisała Oliwia.

Po powrocie do programu Dominika nie ukrywała, że największy żal ma właśnie do Oliwii, co mocno zaskoczyło internautów. Fani "Hotelu Paradise" ostro krytykowali Dominikę za jej zachowanie wobec Oliwii, która przecież pierwsza tworzyła parę z Kubą, a Dominika rozbiła ją wchodząc po raz pierwszy do programu.

A Wy po czyjej stronie jesteście, Oliwii czy Dominiki? Myślicie, że Dominika odpowie teraz na komentarz koleżanki z "Hotelu Paradise"?

Przypominamy, że już za kilka tygodni zakończy się piąta edycja "Hotelu Paradise". Ostatni odcinek prograu zostanie wyemitowany na początku czerwca.

