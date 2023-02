Oliwia i Kuba o mały włos nie pojawili się w finale 5. edycji "Hotelu Paradise". Pozostali uczestnicy nie uwierzyli w prawdziwość ich uczucia i tym samym para w półfinale straciła możliwość na wygraną. Co więcej, szczególnie na końcowym etapie gry, gdzie na dobre zaczęła się rywalizacja między uczestnikami, niemal każdy zarzucał Kubie, że jest graczem, a jego słowa nie są do końca szczere. Dziś Oliwia twierdzi, że uczestnik jest zupełnie inny niż w programie. Czy to oznacza, że Kuba cały czas udawał? "Hotel Paradise 5": Oliwia wyznaje, że Kuba jest inny niż w programie Kuba wkroczył do "Hotelu Paradise" z masą pozytywnej energii. Jego zachowanie w programie nie wskazywało, że uczestnik zamierza szukać relacji na stałe. Już pierwszej nocy w "Hotelu Paradise" Kuba całował się z Mariką, czym wywołał pierwsze kontrowersje w programie. Kolejne pojawiły się, gdy do programu wkroczyła Oliwia, która od razu zawróciła w głowie uczestnikowi. Relacja z piękną blondynką szła na prawdę dobrze do czasu pojawienia się Dominiki, która odbiła uczestniczce Kubę. I choć między Oliwią i Kubą doszło do małej sprzeczki w "Hotelu Paradise", to właśnie do niej ostatecznie wrócił Kuba. Co więcej, para pomimo obecności kamer postanowiła pójść na całość i od tamtej pory ich relacja na nowo zaczęła się rozwijać. Ku zdziwieniu wszystkich Oliwia i Kuba nadal są w szczęśliwym związku po "Hotelu Paradise" . Teraz, kiedy para musi odnaleźć się w rzeczywistości bez kamer, dociekliwi fani pytają Oliwię - Czy Kuba jest inny teraz niż w hotelu? Zobacz także: "Hotel Paradise 5": Konrad spotyka się z uczestniczką z "Love Island"?! Zobaczcie te gorące zdjęcia Odpowiedź Oliwii mogła zaskoczyć fanów. Uczestniczka...