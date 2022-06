"Hotel Paradise 5": Oliwia i Kuba pochwalili się swoim szczęściem. Zdecydowali się na poważny krok!

Atmosfera w ostatnich odcinkach programu "Hotel Paradise" jest naprawdę gorąca - wszystko za sprawą konfliktów i finału, który zbliża się wielkimi krokami. Ostatnie odcinki są kumulacją kłótni Oliwii z Karoliną i Dominiką. Dziewczyny chciały wyeliminować Oliwię podczas "rajskiego rozdania", jednak ta została w ostatniej chwili uratowana przez Sevaga. Będąc w hotelu wiedziałem oczywiście, że dziewczyny gdzieś tam są średnio nastawione na Oliwkę, ale nie spodziewałem się, że aż tak - wyznał gorzko Kuba na Instagramie. Uczestnik nie krył zaskoczenia zachowaniem Karoliny i Dominiki. Co powiedział? "Hotel Paradise 5": Kuba na temat Dominiki i Karoliny Nie da się ukryć, że w ostatnim czasie sielska i rodzinna atmosfera w "Hotelu Paradise" zmieniła się nie do poznania. Z hotelu odpada coraz więcej osób, z kolei jego progi przekraczają dobrze znane twarze z przeszłości. Odkąd do "Hotelu Paradise" powróciła Karolina i Dominika, atmosfera jest naprawdę gęsta. Dziewczyny nie ukrywają swojej niechęci w stronę Oliwii. Karolina robi wszystko, aby Kuba ponownie był w parze z jej hotelową przyjaciółką - Dominiką. Tym razem chciała wyeliminować Oliwię, stając za plecami Kuby. Bronią był immunitet Karoliny w "Hotelu Paradise" , który automatycznie wyeliminował Oliwię z rywalizacji o względy byłego partnera. Na swoim IstaStory do sytuacji odniósł się sam zainteresowany: - Co do Karoliny, miała immunitet, ja już się spodziewałem, że to będzie podejście do mnie - byłem na to przygotowany. No dobra, ale tu wchodzi Sevciu i beng, Oliwka zostaje. No było widać miny dziewczyn też, jakie są zszokowane, że niestety, ale Oliwka nie odpadnie. No i oczywiście cieszę się, że Oliwka zostaje w programie Kuba nie krył też zdziwienia, dotyczącego...