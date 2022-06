"Hotel Paradise 5": Oliwia zdradziła, ile waży! Przyznała wprost: "nie czuję się tak dobrze"

Miłosne przygody Oliwii w "Hotelu Paradise" obserwujemy już od kilku tygodni. Fanów interesuje także to co dzieje się w jej życiu poza programem. Uczestniczka zachęciła obserwatorów do zadawania jej pytań. Jedno z nich dotyczyło tego czy ma obecnie chłopaka. Oliwia odpowiedziała na nurtujące fanów pytanie. Czy jej serce jej zajęte po programie? "Hotel Paradise 5": Oliwia odpowiada fanom na pytanie o to czy ma chłopaka Widzowie "Hotelu Paradise" nie mogą narzekać na nudę. Wrażeń dostarczają im uczestnicy swoimi miłosnymi perypetiami. Wśród mieszkańców hotelu którzy bez wątpienia zamieszali w programie jest Oliwia i Kuba. Historia miłosna tych dwojga jest dosyć przewrotna. Odkąd Oliwia weszła do "Hotelu Paradise" Kuba nie mógł oderwać od niej wzroku. Zainteresowanie uczestnika Oliwią spadło kiedy do programu weszła Dominika, która stworzyła z nim silną relację. Oliwia mimo, że wyglądała jakby pogodziła się z odrzuceniem partnera w końcu wylała swój żal i powiedziała Kubie co o nim sądzi. W tym czasie związek Dominiki i Kuby nabierał rozpędu. Tak miało pozostać do końca jednak "Hotel Paradise" bywa przewrotny a partnerka Kuby musiała pożegnać się z programem . Ku zdziwieniu wszystkich uczestnik ponownie wybrał Oliwię na swoją partnerkę a między nimi od razu zaiskrzyło podczas wspólnej upojnej nocy. Zobacz także: "Hotel Paradise 5": Klaudia jest w ciąży? Fani stwierdzili, że zdradził ją jeden szczegół. Jest odpowiedź! Od czasu pamiętnej nocy Oliwia i Kuba tworzą silną parę w "Hotelu Paradise". Pomimo, że wylała się nich fala hejtu z powodu tego co zrobili Dominice, Oliwia wyznała, że nie żałuje incydentu w programie. Teraz wszyscy zadają sobie jedno...