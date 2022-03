"Hotel Paradise 5": namiętne pocałunki chłopaków i kłótnia Elizy z Wiktorią w tle! 

Najnowszy odcinek "Hotelu Paradise" zdecydowanie przejdzie do historii nie tylko ze względu na zachowanie panów, ale też Elizy. Zobaczcie, co zarzuciła jej Marika!

W "Hotelu Paradise" robi się coraz bardziej gorąco, a 19-letnia Eliza powoli wyrasta na jedną z największych skandalistek 5. edycji show. Po jej medialnej wojnie z Mariką, na antenie TVN7 wreszcie pojawił się głośny odcinek, za sprawą którego była telewizyjna partnerka Jay'a zarzuciła jej m.in. rozwiązłość. Co tam się zadziało?!

"Hotel Paradise 5": namiętne pocałunki panów i gorący taniec Elizy sprawiły, że w sieci zawrzało!

Widzowie Telewizyjnej Siódemki zdecydowanie nie mogą narzekać na nudę. Po tym, jak do "Hotelu Paradise" dołączyła Dominika, taneczna atmosfera udzieliła się wszystkim uczestnikom show, którzy tego dnia pragnęli dać popis swoim umiejętnościom i zaimponować pięknej blondynce swoimi twerkami. Królową parkietu okrzyknięto Klaudię, zaś najlepszym tancerzem został Kuba. I choć ich płynne ruchy najbardziej przypadły do gustu zawodowej tancerce, to jednak szalone pląsy Elizy są teraz na ustach wszystkich, a wszystko przez wymowne InstaStories jednej z byłych uczestniczek.

Jeszcze przed emisją najnowszego odcinka "Hotelu Paradise" na antenie TVN7, Marika zaatakowała Elizę na Instagramie, zarzucając jej rozwiązłość i publikując kadr odcinka, w którym odważnie tańczy z Sevagiem. Trzeba jednak przyznać, że choć twerki Elizy naprawdę robiły wrażenie, nie była ona jedyną dziewczyną, która tego wieczoru ubrana w bikini dała się ponieść muzyce.

Screen Programu "Hotel Paradise"/Player.pl

Myślicie, że odważny taniec to szczyt szalonych zabaw mieszkańców rajskiej willi w Panamie? Nic bardziej mylnego. By jeszcze bardziej podkręcić atmosferę, Karolina zaproponowała pozostałym graczom zabawę z użyciem kostki lodu, którą uczestnicy "Hotelu Paradise" wzajemnie przekazywali sobie z ust do ust obdarzając się przy tym namiętnymi pocałunkami.

- To nie było całowanie, to było przekazywanie kostki lodu - mówiła przed kamerami rozbawiona Eliza.

Co ciekawe, kostka krążyła nie tylko pomiędzy mieszanymi parami oraz dziewczynami. Również panowie postanowili pójść na całość i wzajemnie przekazywać sobie lód, jednocześnie obdarzając się przy tym soczystymi buziakami.

- Po kostce lodu było widać kogo do kogo ciągnie - wyznała Dominika. - To było szokujące, jak panowie zaczęli się całować - dodała.

Screen Programu "Hotel Paradise"/Player.pl

- Z Kubą to był naprawdę pocałunek - wyznał Jay. - On ma super wargi - dodał przed kamerami. - To był mój pierwszy raz taki... z facetem - wyznał Kuba. - Nie no super, na pewno będę powtarzał - dodał z rozbawieniem.

Jednak to pocałunek Elizy i Kaspra podczas przekazywania sobie kostki lodu sprawił, że w rajskim hotelu zawrzało, a Wiktoria nie kryła swojego rozczarowania zachowaniem przyjaciółki.

- A ty byś była szczęśliwa, jakbym Jay'a pocałowała, jak ty Kaspra? - pytała urażona Wiktoria. - Ja nie pocałowałam - broniła się Eliza.

Wiktoria jednak była nieubłagana.

- No oni się tam dość namiętnie całowali, Kasper i Eliza - przyznała przed kamerami Wiki.

Myślicie, że ta sytuacja na dobre poróżni Wiktorię i Elizę?

Screen Programu "Hotel Paradise"/Player.pl

To jeszcze nie koniec emocji! W najnowszym odcinku Dominika wylosowała swoją skrzynkę w ramach "Szansy od Raju", która może zagwarantować jej immunitet, lub blokadę pary przy najnowszym "Rajskim Rozdaniu", jak dotąd nie wiadomo jednak, co wygrała nowa uczestniczka "Hotelu Paradise".

Screen/Player.pl

To jeszcze nie wszystko! W kolejnym odcinku Król i Królowa parkietu, nominowani przez Dominikę, czyli Kuba i Klaudia, otrzymają od Klaudii El Dursi niezwykle ważne zadanie. Czy będą musieli wyeliminować jednego z uczestników "Hotelu Paradise", a może otrzymają możliwość rozbicia par, lub przywrócenia do show jednego z byłych bohaterów? Tego dowiemy się już niebawem!