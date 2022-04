"Hotel Paradise 5": Marika pokazała zdjęcie z przeszłości. Tak wyglądała jeszcze kilka lat temu 

Kolejny odcinek "Hotelu Paradise" już za nami. Co tym razem wydarzyło się w programie? Ogromne emocje wśród fanów wywołali Nathalia i Marcin, którzy uprawiali seks przy Karze. Nowa uczestniczka wzbudziła zazdrość wśród wszystkich dziewczyn- Bibi nie potrafiła ukryć łez kiedy zobaczyła, że Kara spodobała się Simonowi. Sporo emocji wywołał również Kuba! Internauci ostro ocenili jego zachowanie podczas ranki z Luizą! Luiza i widzowie rozczarowani zachowaniem Kuby Kuba dołączył do "Hotelu Paradise" zaledwie kilka tygodni temu, ale od samego początku wzbudzał mieszane uczucia wśród widzów. Internauci szybko ocenili, że Kuba jest najbardziej wulgarnym uczestnikiem programu. Niestety, teraz Kuba znów podpadł fanom "Hotelu Paradise". W ostatnim odcinku hitu TVN7 Luiza zabrała Kubę na randkę, ale bardzo szybko tego pożałowała. Mężczyzna był głośny, a po spotkaniu zabrał ze sobą butelkę szampana. Nie mogę, jak on się śmieje, to ja nie wytrzymuję - ocenila Luiza. Jak moja mama to zobaczy to powie "Jezu, Luiza, ty nie masz farta to facetów w tym Hotelu" - dodała. Po powrocie do hotelu Luiza w rozmowie z Nathalią przyznała, że jest zszokowana zachowaniem Kuby. Pierwszy raz byłam taka zażenowana - opowiadała Nathalii. Również internauci ostro ocenili Kubę! Po emisji programu w sieci pojawiło się sporo krytycznych komentarzy. - Mało kiedy jestem zażenowana oglądając coś w TV....patrząc na niego z zażenowania zasłoniłam oczy🤦 - Facet dramat😂 - Totalna masakra o tak powiem - Serio??? Co za ordynarny i niewychowany typ. Małpa by lepiej się zachowała - Męczący typ,zero klasy i podstawowych manier !!!- ocenili ostro internauci. Widzieliście ostatni odcinek "Hotelu Paradise"? Co sądzicie o...