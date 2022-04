"Hotel Paradise 5": Oliwia ma dość i nie ukrywa żalu: "Zazdrość i potrzeba poniżenia innych"

To, co zrobił Michał podczas ostatniego Rajskiego Rozdania w "Hotelu Paradise 3", było dla Kuby nie do przebaczenia. Teraz po raz kolejny postanowił powiedzieć, co sądzi o zachowaniu kolegi.

To, co wydarzyło się podczas ostatniego Rajskiego Rozdania, nigdy wcześniej nie miało miejsca w "Hotelu Paradise 3", a z programem pożegnała się aż trójka uczestników - Mariusz, Krzysztof i Michał. Widzowie nie kryli swojego rozczarowania, ale również złości, a tym razem najbardziej za swoje zachowanie oberwał Kuba , który wściekły na Michała, za to, że postanowił stanąć za Luizom, użył w jego stronę naprawdę mocnych słów i stwierdził, że nie ma nawet zamiaru się z nim żegnać. Czy to, co widzieliśmy na ekranach było jedynie grą, czy może jednak faktycznie mosty pomiędzy tymi dwoma uczestnikami, którzy z początku nawiązali bardzo silną więź, są już spalone na dobre? Kuba postanowił jeszcze raz skomentować ostatnie Rajskie Rozdanie... "Hotel Paradise 3" Kuba komentuje zachowanie Michała podczas Rajskiego Rozdania Fani " Hotelu Paradise 3 " zdecydowanie nie mogą narzekać na nudę, a sytuacja na Zanzibarze przybiera coraz ciekawszy obrót spraw. Kiedy Kuba i Michał spotkali się w hotelu, szybko nawiązała się pomiędzy nimi przyjaźń, która, jak się okazuje, najwyraźniej równie szybko legła w gruzach. Kiedy podczas ostatniego Rajskiego Rozdania za Luizą, która tworzyła parę z Kubą, postanowił stanąć Michał, ten nie krył swojej złości i stwierdził, że jego przyjaciel wykazał się brakiem lojalności. Choć koniec końców to Michał spotkał się z odrzuceniem, wygląda na to, że Kuba do tej pory nie jest w stanie mu wybaczyć. Uczestnik kontrowersyjnego programu swoim zachowaniem wywołał w sieci prawdziwą burzę, a teraz postanowił skomentować całą sytuacje na swoim Instagramie. Dzisiejsze rajskie wygrała prawdziwość i szczerość🏆 moje pierwsze rajskie i aż 2 konkurentów - nie wyobrażacie sobie co wtedy czułem🤯 🤯 🤯 -...