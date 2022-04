Wiktoria i Miłosz z "Hotelu Paradise" wciąż są parą? To pytanie z pewnością zadają sobie wszyscy fani programu Telewizyjnej Siódemki. Ostateczną odpowiedź poznamy dopiero za kilka tygodni, kiedy zakończy się uwielbane przez widzów randkowe show, ale my już teraz patrzymy jak wyglądają relacje Wiki i Miłosza. Co ciekawe, ostatnio Miłosz bardzo wymownie skomentował zdjęcie Wiktorii... Miłosz z "Hotelu Paradise" komentuje zdjęcie Wiktorii Relacja Wiktorii i Miłosza z "Hotelu Paradise" od samego początku wzbudzała ogromne emocje nie tylko wśród widzów, ale przede wszystkim wśród pozostałych uczestników programu. Grupa nie akceptowała Wiktorii i robiła wszystko, żeby się jej pozbyć z "Hotelu Paradise". Koledzy namawiali Miłosza, żeby związał się z inną uczestniczką. I chociaż Miłosz przyznał, że poczuł coś do Wiki, w pewnym momencie wyrzucił ją z programu. Miłosz szybko tego pożałował i miał nadzieję, że jego partnerka jeszcze wróci do programu. Tak się stało, a Wiktoria dała mu kolejną szansę. Niestety, szczęście Wiktorii i Miłosza nie trwało zbyt długo i po jakimś czasie Miłosz odpadł z programu. Zobacz także: "Hotel Paradise 4": Miłosz musiał opuścić program! Wiktoria udawała smutek? Po tym, jak Miłosz odpadł z programu Wiktoria została połączona w parę z nowym uczestnikiem, Łukaszem. Ale czy jej relacja z Miłoszem przetrwała próbę czasu i po powrocie do Polski są razem? Para wciąż nie zdradziła, jak potoczyły się ich losy, ale patrząc na ostatni komentarz Miłosza i reakcję Wiktorii, możey domyślać się, że wciąż mają bardzo dobre relacje. Wiktoria opublikowała ostatnio zdjęcie z koleżanką, a w komentarzach pojawiły się wymowne emotki od Miłosza. Jak zareagowała Wiki? ...