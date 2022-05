"Hotel Paradise 5": Laura i Grzesiek są razem po programie? To wymowne nagranie wiele zdradza

Laura i Grzegorz z "Hotelu Paradise 5" spędzili wspólnie wieczór. Nie zabrakło drinków, szampana i... dobrego towarzystwa! Wygląda na to, że para świetnie się dogaduje, ale czy łączy ich coś więcej niż przyjaźń?

Mieszkańców "Hotelu Paradise" od finału dzieli już tylko jedno "Rajskie rozdanie". Niektórzy uczestnicy dobrali się w nierozerwalne pary, inni nie dostali od losu tyle szczęścia. Pośród wielu intryg powstała jedna silna para, która nie lubi rozgłosu. Laura i Grzegorz już od kilku "Rajskich rozdań" udowadniają nam, że mogą na siebie polegać. A jak jest po programie?

"Hotel Paradise 5": Laura i Grzegorz przyłapani razem na mieście po programie

Zbliżający się finał wprowadza nerwową atmosferę w "Hotelu Paradise". Pomiędzy uczestnikami dochodzi do napięć i nieporozumień. Najlepiej przekonała się o tym Oliwia, która poczuła zagrożenie ze strony Dominiki. Także przez Karolinę, która zdobyła immunitet i zablokowała Kubę, Oliwia mogła na dobre stracić szansę na dalszą relację z uczestnikiem. Pozostałe wybory na ostatnim "Rajskim rozdaniu" nie były tak szokujące. Eliza podeszła do Jaya, który poprzez gorący pocałunek pokazał wszystkim jak silną tworzy relację z uczestniczką. Bez zaskoczeń obyło się także w przypadku Laury i Grzegorza. Para już od kilku odcinków tworzy silną relację. Oboje stronią od konfliktów i intryg. Skupiają się przede wszystkim na sobie i swojej relacji. Ostatnio para spędzała wspólnie czas przy drinku w jednej z warszawskich restauracji. Co prawda nie byli tam sami ale wyglądali na bardzo zadowolonych.

Instagram/wiki_hotelparadise5official

Laura i Grzegorz bawili się na mieście w towarzystwie Wiktorii, Oliwii i Sevaga. Wśród uczestników zabrakło m.in. Kaspra, który na pewnym etapie "Hotelu Paradise" interesował się Laurą, Za swoje liczne, miłosne podboje spotkała go krytyka ze strony fanów, a Laura pomimo chemii między nimi postawiła na Grzegorza. Na spotkaniu pojawił się za to uwielbiany przez uczestników Sevag. Uczestnik wrócił do programu na ostatnim "Rajskim rozdaniu". Jest obecnie w parze z Oliwią, którą uratował przed opuszczeniem "Hotelu Paradise". Jak widać uczestnik zdążył zaprzyjaźnić się w programie także z Grzegorzem i Laurą.

Instagram/laurahotelparadise5official

Relacja Laury i Grzegorza idzie w dobrym kierunku. Widać, że dogadują się i jest im dobrze w obecnej parze. Uczestnicy nie mogą zdradzać tego, czy są razem po programie, ale wszystko wskazuje na to, że są na to szanse! Przed nimi ostatnie "Rajskie rozdanie". Myślicie, że ich relacja jest na tyle silna, że oboje dotrwają do finału?

