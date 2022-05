"Hotel Paradise 5": Immunitet Karoliny, wielki powrót uczestnika i...  tego jeszcze nie było! 

Im bliżej finału 5. edycji "Hotelu Paradise", tym atmosfera w luksusowej willi w Panamie coraz bardziej się zagęszcza, a uczestnicy coraz śmielej rezygnują z uczuć na rzecz ryzykownych strategii. Jednak to, co wydarzyło się podczas najnowszego "Rajskiego Rozdania" przeszło wszelkie oczekiwania sympatyków miłosnego hitu Telewizyjnej Siódemki. W ostatniej chwili do gry wrócił ulubieniec widzów! Uratował jedną z uczestniczek, która miała jechać do domu. Atmosfera po "Rajskim Rozdaniu" zapłonie?

"Hotel Paradise 5": Karolina zdobyła immunitet!

Prowadząca rajski hotel Klaudia El Dursi przyzwyczaiła widzów TVN7 do tego, że wyroki "Hotelu Paradise" bywają nieobliczalne, a kolejne konkurencje mogą nieść za sobą poważne konkurencje. I choć niektóre z rajskich rozgrywek kończą się eliminacją graczy, inne gwarantują ją im wyjątkowe nagrody, o czym przekonała się Karolina. Zjawiskowa blondynka, która jeszcze niedawno zalewała się łzami z powodu pogorszenia się jej relacji z Kasprem, teraz może triumfować.

Karolina, Wiktoria, Dominika i Marika zmierzyły się w konkurencji układania puzzli na czas. I gdy pozostali uczestnicy byli przekonani, że to Wiki wygra zabawę, Karolina zaskoczyła wszystkich. Dzięki sprytowi i determinacji, to ona wywalczyła sobie immunitet przy najbliższym "Rajskim Rozdaniu".

- Jak Karolina się cieszyła, to było słychać, że kamień spadł jej z serca - przyznał przed kamerami Jay. - Po prostu cieszyła się, że może odpocząć - dodał.

Screen programu "Hotel Paradise"/Player.pl

Zobacz także: "Hotel Paradise": Ania Adamczyk jest nie do poznania! Pokazała, jak świętowała 25. urodziny

Taki obrót spraw ewidentnie zmienił układ sił w "Hotelu Paradise", a wszyscy zaczęli zadawać sobie pytanie, którego z panów wybierze Karolina. Ta, ku zaskoczeniu widzów rozważała tylko dwa wyjścia - parę z Kubą, lub Grzegorzem, który niedawno powrócił do show. Niestety, wybór Grzegorza oznaczałby wyrzucenie z programu Wiktorii, którą Karolina zapewniała o nietykalności.

- Mam przechlapane - przyznała przed kamerami Wiktoria

Mat. prasowe Hotel Paradise

Zobacz także: "Hotel Paradise 5": Laura jest w związku po programie? Odpowiedziała

Z kolei dopasowanie się z Kubą równałoby się z eliminacją z programu Oliwii, a tym samym umożliwieniem Dominice walki o jego serce.

- Tak jak Karolinie się teraz paliło, tak ona wygrała i innym się teraz pali - mówił Kuba.

Nawet "Rajska Wyrocznia" nie dała uczestnikom jednoznacznej odpowiedzi, na którego z panów postawi posiadaczka immunitetu. Co ciekawe, tajemnicze pytania kierowane przez uczestników do Klaudii El Dursi sprawiły, że Marika na dobre postanowiła odwrócić się od Karoliny, którą do tej pory uznawała za przyjaciółkę.

- Czy Dominika i Karolina mówiły na mój temat źle za moimi plecami? - zapytała "Rajską Wyrocznię" Marika. - Tak - brzmiała odpowiedź. - Dowiedziałam się, że ktoś, kto mówi, że jest prawdziwy, jest największym fałszywym człowiekiem tutaj - grzmiała Marika tuż przed "Rajskim Rozdaniu".

Czy te słowa odbiją się na wyroku Karoliny?

Zobacz także: "Hotel Paradise 5": Marika przeszła kryzys w programie. "Nie chcę już być w hotelu". Co się stało?

Screen programu "Hotel Paradise"/Player.pl

"Hotel Paradise 5": Karolina zdobyła immunitet. Kto pożegnał się z programem?

Karolina zdobyła immunitet, jednak nie mogła podejść do Kaspra, ponieważ wcześniej jej para została zablokowana. Uczestniczka postanowiła podejść do Kuby, pogrążając Oliwię, jednocześnie ratując Wiktorię i dając szansę Dominice.

Jeśli coś jest szczere to przetrwa poza "Hotelem" ale w tym momencie kierowałam się tym, jakie mam relacje z dziewczynami.

Kuba przyznał, że się tego spodziewał, podobnie jak Oliwia i miała świadomość, że może tak zrobić ze względu na Dominikę. W wyniku decyzji Karoliny, Marika podeszłą do Jaya, co oznaczało dla niej pożegnanie się z "Hotelem Paradise". Oliwia, postanowiła podejść do Grzegorza, chociaż to również była formalność. Decyzją chłopaków Oliwi i Marika powinny opuścić "Hotel Paradise" jednak tak się nie stało.

Dziewczyny bardzo mi przykro. Decyzją chłopaków to właśnie wy miałyście opuścić "Hotel" ale tak się nie wydarzy, a przynajmniej dla jednej z was. Zapraszam do nas gościa.

Mat. prasowe Hotel Paradise

"Hotel Paradise": Sevag wraca do programu! Uratował jedną uczestniczkę

Po "rajskim rozdaniu" do "Hotelu Paradise" wrócił Sevag! Miał okazję uratować jedną z uczestniczek. Na jego decyzję czekały Marika i Olwia, zdecydował się dać szansę tej drugiej:

Jestem szczęśliwa z dwóch powodów, że Sevag wróci i wierzyłam w to, że wróci a jeszcze tym bardziej szok, że wybrał mnie. To jest szansa, po prostu.

Czy tym razem Sevag nie będzie się już czuł jak "koło ratunkowe"? Zbliżamy się do wielkiego finału. Czy powrót zagwarantuje mu w nim miejsce?