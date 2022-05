"Hotel Paradise 5": Kuba o złym nastawieniu Dominiki i Karoliny względem Oliwii: "Nie spodziewałem się"

Atmosfera w ostatnich odcinkach programu "Hotel Paradise" jest naprawdę gorąca - wszystko za sprawą konfliktów i finału, który zbliża się wielkimi krokami. Ostatnie odcinki są kumulacją kłótni Oliwii z Karoliną i Dominiką. Dziewczyny chciały wyeliminować Oliwię podczas "rajskiego rozdania", jednak ta została w ostatniej chwili uratowana przez Sevaga.

Będąc w hotelu wiedziałem oczywiście, że dziewczyny gdzieś tam są średnio nastawione na Oliwkę, ale nie spodziewałem się, że aż tak - wyznał gorzko Kuba na Instagramie.

Uczestnik nie krył zaskoczenia zachowaniem Karoliny i Dominiki. Co powiedział?

"Hotel Paradise 5": Kuba na temat Dominiki i Karoliny

Nie da się ukryć, że w ostatnim czasie sielska i rodzinna atmosfera w "Hotelu Paradise" zmieniła się nie do poznania. Z hotelu odpada coraz więcej osób, z kolei jego progi przekraczają dobrze znane twarze z przeszłości. Odkąd do "Hotelu Paradise" powróciła Karolina i Dominika, atmosfera jest naprawdę gęsta. Dziewczyny nie ukrywają swojej niechęci w stronę Oliwii. Karolina robi wszystko, aby Kuba ponownie był w parze z jej hotelową przyjaciółką - Dominiką. Tym razem chciała wyeliminować Oliwię, stając za plecami Kuby. Bronią był immunitet Karoliny w "Hotelu Paradise", który automatycznie wyeliminował Oliwię z rywalizacji o względy byłego partnera. Na swoim IstaStory do sytuacji odniósł się sam zainteresowany:

- Co do Karoliny, miała immunitet, ja już się spodziewałem, że to będzie podejście do mnie - byłem na to przygotowany. No dobra, ale tu wchodzi Sevciu i beng, Oliwka zostaje. No było widać miny dziewczyn też, jakie są zszokowane, że niestety, ale Oliwka nie odpadnie. No i oczywiście cieszę się, że Oliwka zostaje w programie

Kuba nie krył też zdziwienia, dotyczącego wrogiego nastawienia Dominiki i Karoliny do jego partnerki:

- Ja będąc w hotelu wiedziałem oczywiście, że dziewczyny gdzieś tam są średnio nastawione na Oliwkę, ale nie spodziewałem się, że aż tak. Nie widziałem tego, nie słyszałem też ich rozmów, ale wydawało mi się, że nie jest to aż tak nastawione przeciwko Oliwce, ale jednak było.

"Hotel Paradise 5": Co dalej z relacją Kuby i Oliwii?

Czy Kuba i Oliwia są razem po "Hotelu Paradise"? To pytanie, które zadają sobie wszyscy zwolennicy tej pary - która swoją drogą może być jedną z najsilniejszych. Jak wiadomo, decyzją Kuby, Dominika nie ma już u niego szans. Czy Kuba chce pozostać z Oliwią, aby wspólnie dojść do finału? Czy ta dwójka jeszcze do siebie wróci? Na wszystkie pytania uzyskamy odpowiedzi już niebawem!

"Hotel Paradise 5": Kuba na temat Mariki

Obok konfliktu Oliwii z Karoliną i Dominiką, duże emocje wzbudza także odejście Mariki z "Hotelu Paradise". Nie da się ukryć, że ta odeszła z wielką klasą, czym zaimponowała nie tylko widzom, ale także uczestnikom show. W tym Kubie:

- Marika tak naprawdę po powrocie już drugi raz, no nie dogadywałem się, dlatego bo wyrzuciła Sevka, nie ukrywam, ale na sam koniec koniec zachowała się mega w porządku i było widać, że jest sobą. Dlatego za koniec ją bardzo lubię i do dzisiaj tak zostało

To mocne wyznanie - szczególnie, że tę dwójkę kiedyś coś łączyło.