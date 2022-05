"Hotel Paradise 5": Fani są rozżaleni odejściem Mariki: "Szkoda. Odeszła z ogromną klasą"

Widzowie zauważyli, że zawsze radosna i pełna energii Marika ostatnio zgasła. Okazało się, że uczestniczka w trakcie nagrywania aktualnie emitowanych odcinków przechodziła kryzys. Co się stało? Gwiazda 5. edycji "Hotelu Paradise" zdradziła prawdę. "Hotel Paradise 5": Marika w szczerym wyznaniu o kryzysie w programie W " Hotelu Paradise" czuć atmosferę nadciągającego finału. Wszelkie intrygi wychodzą na jaw, a między uczestnikami dochodzi do spięć. Szczególnie nerwowo zrobiło się po powrocie Dominiki i Karoliny, które postanowiły za wszelką cenę odzyskać swoich partnerów. Do programu wróciła także Wiktoria, która szybko zrezygnowała z rywalizacji o Kaspra z waleczną jak nigdy dotąd Karoliną. Jak to w "Hotelu Paradise" bywa, każda decyzja ciągnie za sobą konsekwencje. Tym samym stworzenie nowej pary przez Wiktorię i Grześka pozbawiło Marikę partnera. Zawsze uśmiechnięta jak dotąd Marika zaczęła mieć wątpliwości, czy zostać w programie. Jedynie z Grześkiem mogła stworzyć parę a jej przyjacielska lojalność nie pozwala jej na wybór innego mieszkańca hotelu. Zapytana o to, czy podczas kręcenia ostatnich odcinków przeszła kryzys odpowiedziała: - Tak i to mało powiedziane. Moje emocje miały ostry wylew. Jednak to był czas, w którym obchodziłabym pewną rocznicę (nie nie rocznicę związku) - zaczęła. Zobacz także: "Hotel Paradise 5": Laura jest w związku po programie? Odpowiedziała Marika wytłumaczyła fanom w jakiej dokładnie znajdowała się sytuacji w "Hotelu Paradise". Przyznała nawet, że nie chciała już dłużej być w programie. Jako ogromna empatka też wiedziałam co się dzieje, że Grzesiu jest rzekomo szczęśliwy, że tu się układa, że tu się dzieje i wiedziałam, że jestem na...