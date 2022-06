"Hotel Paradise 3": Krzysztof ma już nową dziewczynę? Pokazał tajemnicze zdjęcie 

Basia Pędlowska i Krzysztof Świst z trzeciej edycji "Hotelu Paradise" rozstali się, o czym oboje poinformowali za pośrednictwem swoich Instagramów. Basia to bardzo przeżywa, Krzysiek jest bardziej powściągliwy w okazywaniu emocji, tych jednak na pewno nie brakuje... Uczestniczka show zdecdydowała się zaapelować do swoich obserwatorów. "Hotel Paradise": Basia o rozstaniu z Krzysztofem! Jakiś czas temu Basia z "Hotelu Paradise 3" zapowiedziała, że znika z Instagrama . Wówczas fani zaczęli podejrzewać, że jej związek z Krzysztofem to już przeszłość. Teraz Pędlowska potwierdziła rozstanie z Krzysztofem z "Hotelu Paradise" , publikując na swoim InstaStory filmiki, na których jest zrozpaczona. W czasie nagrania uczestniczka show przyznała, że to ona została porzucona. Zasugerowała także, że jej były partner świetnie się bawi, na kilka dni po rozstaniu. Po takich słowach nie trzeba było długo czekać na reakcję samego zainteresowanego - Krzysztof z "Hotelu Paradise" zaatakował zapłakaną Basię po rozstaniu , nie szczędząc jej przykrych słów. Teraz z kolei Basia prawdopodobnie przemyślała swoje słowa z poprzednich relacji i zaapelowała do swoich fanów: - Heeej, wiem jest masa emocji ale chciałabym prosić Was o to, żeby nie wyzywać Krzysia ani nie obrażać w żaden sposób, nie chcę czytać takich wiadomości, bo to mnie boli i wiem, że Jego na pewno również. Ja mam do Niego szacunek, mimo tego, co się stało i to człowiek, który jest mi bardzo drogi i naprawdę przy którym byłam szczęśliwa. Dziękuję - napisała Basia. Zobacz także: "Hotel Paradise 5": Kuba pokazał jak świętował swoje urodziny! Była z nim Oliwia? Basia z "Hotelu Paradise 3"" przyznała, że jest rozbita psychicznie i fizycznie, póki co jednak uczestniczka nie...