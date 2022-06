"Hotel Paradise 5": Konrad spotyka się z uczestniczką z "Love Island"?! Zobaczcie te gorące zdjęcia

Bez wątpienia uczestnicy minionej, 5. edycji "Hotelu Paradise" nadal wzbudzają wielkie emocje - tym bardziej wtedy, kiedy pokazują światu, komu po programie oddali swoje serce. Co prawda Konrad nie potwierdził swojego związku, jednak fani nie mają wątpliwości, że spotyka się z uczestniczką z konkurencyjnego show - "Love Island"! Zobaczcie tylko ich wspólne zdjęcia!

"Hotel Paradise 5": Konrad w towarzystwie pięknej blondynki

Konrad szybko został krzyknięty jednym z najbardziej kontrowersyjnych uczestników 5. sezonu "Hotel Paradise". Uczestnik, który nigdy nie krygował się przed wyrażaniem swoich opinii, w randkowym hicie TVN7 szukał prawdziwej relacji, jednak pomimo licznych prób budowania związku z różnymi partnerkami, ostatecznie nie mógł liczyć na pozytywny obrót akacji. Teraz, kiedy od finału minęło sporo czasu, hotelowy przystojniak nie tylko odcina kupony od sławy, ale także układa swoje życie poza kamerami - to miłosne również!

Choć były uczestnik rajskiego hotelu dość oszczędnie dzieli się z fanami swoim życiem uczuciowym, fani podejrzewają, że w miniony weekend wszystko stało się jasne! Uczestnik show udał się na kolejną odsłonę freakowych gali MMA, jednak nie pojechał tam sam. Okazuje się, że towarzyszyła mu uczestniczka 5. edycji show "Love Island" - Natalia Szulborska!

Instagram @konrad_hotelparadise5official

Zobacz także: "Hotel Paradise 3": Krzysztof atakuje zapłakaną Basię po rozstaniu: "Żałosne relacje"

Para razem pojechała na galę, a następnie świetnie się ze sobą bawiła. Nie zabrakło oczywiście instgaramowych relacji - to właśnie one stały się powodem do licznych plotek, bowiem Konrad na jednym ze zdjęć dodał serduszko, które dla wielu fanów stało się wymowne. Co więcej, Konrad na wyjście zdecydował się na "total lool" - dopasowany garnitur w odcieniu czerni. Nie da się ukryć, że jego towarzyszka idealnie do niego pasowała. Natalia postawiła na czarną sukienkę, mocno podkreślającą jej walory. Fani szybko stwierdzili, że ta dwójka wyglądała nie tylko na dopasowanych, ale także szczęśliwych.

Instagram @konrad_hotelparadise5official

Zobacz także: "Hotel Paradise": Basia potwierdza rozstanie z Krzysztofem! "Zostawił mnie i bawi się doskonale"

"Hotel Paradise 5": losy Konrada w programie

Konrad, choć zjawił się w trakcje trwania programu, miał jednak w sobie ducha walki i do samego końca walczył o prawdziwe relacje - tym samym próbując swoich sił m.in. u boku Mariki, Wiktorii czy Laury. Z tą ostatnią łączyły go dosyć oschłe stosunki. Nie da się także ukryć, że w "Hotelu Paradise" Konrad nie wytrzymywał emocjonalnie i był agresywny. Po zakończeniu show w swoich mediach społecznościowych chłopak pokazuje jednak zupełnie inną twarz, czym zdobył sobie przychylność fanów. Jak widać - nie tylko fanów. Czy Natalia Szulborska to jego nowa dziewczyna? Póki co sam zainteresowany nie potwierdził plotek.