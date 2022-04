"Hotel Paradise 5": Internauci nie mają litości dla Konrada: "Prostak, zero szacunku"

Wygląda na to, że Konrad rozkręca się coraz bardziej w "Hotelu Paradise". Teraz to od niego zależą dalsze losy uczestniczek w programie. Władza, jaką posiada sprawiła, że czuje się teraz pewnie i zaczyna być dosyć impulsywny. W niewinnej grze polegającej na wyrażeniu własnej opinii Konrad agresywnie narzucił swoje zdanie Marice, która zalała się łzami. Incydent wściekł fanów "Hotelu Paradise" na tyle, że nie szczędzili słów krytyki w jego stronę.

"Hotel Paradise 5": Oburzeni fani krytykują zachowanie Konrada

Konrad miał bardzo dobre wejście do programu. Od razu zyskał sympatię pozostałych uczestników i zaklimatyzował się w "Hotelu Paradise". Pozostanie w programie zagwarantowała mu Marika, która na ostatnim rajskim rozdaniu musiała wybrać pomiędzy nim a jej przyjacielem - Sevagiem. Uczestniczka postawiła wszystko na jedną kartę i uratowała Konrada, z którym do tej pory jest w parze. Wydawałoby się, że uczestnik ma teraz dług wdzięczności u Mariki, jednak ten powiedział wprost, że nie będzie się sugerował tym przy kolejnym "rajskim rozdaniu". Niepewność co do losów w programie Mariki, która już raz opuściła "Hotel Paradise" wzrosła podczas niewinnej gry. Uczestnicy mieli wybrać spośród dwóch opcji dotyczących trudnych życiowych dylematów, których przynajmniej część przytrafiła się każdemu z nich. Pytanie o to czy "wolałbyś zdradzić czy być zdradzonym" poróżniło Marikę i Konrada. Jej partner zachował się dość impulsywnie i wręcz agresywnie narzucił jej swoje zdanie. Dla Mariki temat zdrad jest bardzo bolesny przez prywatne doświadczenia. Los nie szczędził jej bólu. Niedawno Marika przyznała nawet, że straciła ciążę. Nic dziwnego, że zachowanie Konrada doprowadziło ją do łez, co oburzyło fanów programu. Pod postem na Instagramie "Hotelu Paradise" wybuchła prawdziwa burza w komentarzach.

Wściekli fani nie szczędzili słów w swoich wypowiedziach. Niemal każdy komentarz wycelowany w stronę Konrada jest negatywny. Internauci użyli mocnych słów pod adresem uczestnika programu.

- Ależ mnie ten kolo irytuje. Nie mogę go słuchać 🤬

- Cham i prostak....

- Obleśny, spocony prostak....

- Największy pajac ze wszystkich edycji

- Prostak, zero szacunku wyszło szydło z worka i słoma z butów Agresywny toksyczny burak - piszą wściekli fani.

Screen Programu "Hotel Paradise"/Player.pl

To tylko część wielu komentarzy krytykujących Konrada. Fani czują się oszukani, że widzieli do tej pory tylko jedno jego oblicze. Ten nie odniósł się na razie do krytyki swój temat. Pozostali uczestnicy także dostrzegli, że coś jest nie tak w zachowaniu Konrada. W ostatnim odcinku "Hotelu Paradise" Wiktoria zauważyła, że uczestnik dziwnie się ostatnio zachowuje. Swoją obserwacją podzieliła się z Oliwią, która stwierdziła, że Konrad pokazuje swoje drugie oblicze, ponieważ poczuł władzę. Zgadzacie się z nią?