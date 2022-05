Za nami kolejne "Rajskie Rozdanie" w "Hotelu Paradise". Tym razem największy wpływ na przebieg eliminacji miała Laura. Chociaż do niedawna sama nie mogła czuć się zupełnie bezpieczna w programie, dzięki swojemu sprytowi i sprawności fizycznej wygrała walkę o immunitet. Tuż przed eliminacjami odbyła poważną rozmowę z Wiktorią, Mariką oraz Anitą, w efekcie której każda z dziewczyn miała świadomość, że Laura będzie starała się uratować właśnie Marikę. Jednak ktoś inny właśnie nie przekreślił jej plany! Konrad zapowiedział, że zamierza grać ostro i dotrzymał słowa. Z programem pożegnała się ulubienica widzów, a uczestnicy nie potrafili powstrzymać łez!

"Hotel Paradise 5:" Smutne "Rajskie Rozdanie". Uczestnicy nie kryli łez

Wiktoria chciałaby wrócić do Kaspra podczas "Rajskiego Rozdania" w "Hotelu Paradise". Nie ma jednak pewności czy Kasper nie zemściłby się na niej, że to właśnie ona jeszcze niedawno pozbyła się go z hotelu. W końcu chwilę wcześniej nie zaprzeczała, że mogłoby być pomiędzy nimi coś więcej. Wiktoria liczy także na pomoc Konrada, ale jak się okazało on również zaburzył jej spokój tuż po "Rajskiej Wyroczni", nie dając jej poczucia, że może na nim polegać. Wiktoria zawiodła się na zachowaniu Konrada w "Hotelu Paradise". W ostatnim czasie Konrad doprowadził do łez także Marikę.

Przestaje kierować się tym, co ludzie mi mówią, co narzucają. Odstawiam to wszystko, wchodzę do gry i wszyscy się przekonają jak to będzie wyglądało - powiedział na kilka chwil przed "Rajskim Rozdaniem".

Ostatecznie Wiktoria postanowiła powierzyć mu decyzję na temat swojej obecności w programie, ponieważ jak się okazało do Konrada podeszła również Anita. Laura okazała się być słowa i podeszła z immunitetem do Kaspra, ratując tym samym Marikę. Czy Wiktoria również została uratowana?

"Hotel Paradise 5": Wiktoria Kozar odpadła podczas 'Rajskiego Rozdania"

Podczas "Rajskiego Rozdania" w "Hotelu Paradise" do Konrada podeszły Anita oraz Wiktoria. Uczestnik nie był zaskoczony:

Spodziewałem się tego, też uważam, że Wiki jest dla mnie przyjaciółką (...) Z tym wyborem, który będę musiał podjąć będzie mi bardzo trudno ale będę się kierował tym, co aktualnie czuję - zapowiedział Konrad.

Niestety decyzją Konrada to Wiktoria musi opuścić "Hotel Paradise". Uczestnik próbował wytłumaczyć tę decyzję:

Chcę powiedzieć, że Wiki jest dla mnie wielką przyjaciółka, natomiast momentami uważałem, że wizja przyszłej pary z Kasprem... Pewnie też ją brała pod uwagę. Nie chcę być kolejny raz drugą opcją. Natomiast, Anicie chciałbym dać pozostać w "Hotelu", rozwijać naszą relację. Też nie spodobało mi się, że powstała komitywa kobiet przeciwko Anicie. Nie podoba mi się coś takiego, może na tym stracę ale nie interesuje mnie to wcale. Bardzo szanuje Wiki jest dla mnie bardzo ważna mimo wszystko, natomiast boję się tego, co by było dalej.

Wiktorii trudno było ukryć smutek, że musi pożegnać się z "Hotelem Paradise". Wygląda jednak na to, że ma żal do Konrada, że to właśnie ją wyeliminował z show:

Chciałabym bardzo podziękować, wszystkim którzy wzięli udział w mojej przychodzie. Wiem, że nawiązałam tu relacje na długo i życzę wam wszystkiego najlepszego, żebyście doszli wszyscy do finału. Dziekuję wam za wszystko. Wiem już kto jest moim przyjacielem a kto nie.

Zaskoczył Was ten wynik "Rajskiego Rozdania"? Dla pozostałych uczestników była to trudna chwila i ciężko było im się pogodzić z tym, że muszą rozstać się z Wiką. W końcu przebywali ze sobą już naprawdę długo.