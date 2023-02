"Hotel Paradise 5": Klaudia pokazała efekty po operacji nosa. Fani: "Nosek petarda"

Dwa tygodnie temu Marietta Witkowska postanowiła zoperować sobie nos - było to jedno z jej największych marzeń, o których mówiła także w "Hotelu Paradise". Na zabieg przeznaczyła część pieniędzy z wygranej. Dopiero teraz pokazała efekty operacji - jak wygląda z zupełnie nowym nosem? Fani są mocno podzieleni! Marietta z "Hotelu Paradise" po operacji nosa! Jak wygląda? Operacja nosa była dla Marietty wielkim marzeniem. Po powrocie z Bali nie mogła zrobić zabiegu, a wszystko przez pandemię koronawirusa. W końcu jednak zwyciężczyni "Hotelu Paradise" udała się do gabinetu medycyny estetycznej i zoperowała sobie nos! Jak wygląda teraz? Niedawno uczestniczka show TVN 7 pokazała pierwsze zdjęcie! Pierwsze zdjęcie z prawie nowym nosem :) na pełne efekty poczekamy jeszcze około 2-3 tygodni :) ale ja się czuje świetnie ❤️ Zmiana jest naprawdę widoczna - na pierwszy rzut oka ciężko ją rozpoznać. Zauważyli to również fani show, którzy w komentarzach nie przebierali w słowach. Część z nich jest naprawdę ostra: To. Tylko moje zdanie ale wcześniej bylo lepiej.... Ważne ze ty jestes zadowolona pozdrawiam Z całym szacunkiem, ale wyglądasz dziwnie nie mogę się przyzwyczaić 😥 Za drobny ten nosek w porównaniu do całej Ciebie Troszke zbyt sztucznie.. Co się stało z tamtą Mariettą? Prosze nie ingeruj tak w te operacje plastyczne 😐 - oto niektóre komentarze na jej profilu (wybraliśmy te najłagodniejsze - pis. oryginalna) Marietta zbiera również mnóstwo komplementów! Marietta , jest cudnie a będzie jeszcze cudniej Piękny ten nos , za to nie wiem co ci ludzie mają z oczami że tego nie widzą i atakują Cudny nosek (pisownia oryginalna). A Wy co sądzicie o nowym nosie Marietty?...