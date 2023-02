"Hotel Paradise 5": Ciężarna Marika pokazała tatę swojego dziecka

Ostatni odcinek "Hotelu Paradise" był naprawdę trudny dla wszystkich uczestników. Niestety mieszkańcy hotelu musieli zdecydować, kto powinien opuścić program i wrócić już do Polski. Decyzją kolegów i koleżanek z randkowym show Telewizyjnej Siódemki pożegnała się Marika. Teraz była już uczestniczka "Hotelu Paradise" zwróciła się do swoich fanów! Czy wróci jeszcze do programu? Marika wróci do "Hotelu Paradise"? Odpadnięcie Mariki z "Hotelu Paradise" zszokowało nie tylko samą uczestniczkę, ale również fanów programu. Internauci byli zaskoczeni, że z randkowym show musiała pożegnać się jedna z najbarwniejszych postaci piątej edycji "Hotelu Paradise". Marika podczas wygłaszania ostatniej przemowy nie ukrywała łez i wielkiego wzruszenia. Była już uczestniczka programu zapewniła swoich kolegów, że zawsze była wobec nich szczera. Już po emisji najnowszego odcinka "Hotelu Paradise" Marika opublikowała w sieci krótkie nagranie, w którym zwróciła się do swoich fanów i podkręciła atmosferę wspominając o ewentualnym powrocie do programu! - Hejka wszystkim, jeszcze takie wieczorne ogłoszenie parafialne. Chciałam wszystkim podziękować za to, że byliście tutaj ze mną od samego początku. Mam nadzieję, że dalej będziecie oglądać Hotel i patrzeć na losy innych uczestników. Kto wie, trzymajcie kciuki, bo los w Hotelu bywa przewrotny i może jeszcze wrócę, może jeszcze niejedną osobę wyrzucę, może chociaż jedną- jeżeli wrócę- zobaczymy- powiedziała Marika. Zobacz także: "Hotel Paradise 5": Kasper chciał wyrzucić Klaudię z show. Czy mają kontakt po programie? Myślicie, że Marika rzeczywiście jeszcze wróci do "Hotelu...