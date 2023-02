"Hotel Paradise 5": Klaudia przeszła operację nosa. Pokazała pierwsze zdjęcie

Kornelia Głaszcz zyskała popularność dzięki udziałowi w 3. edycji "Hotelu Paradise" i choć nie znalazła w programie miłości, to udział w show sprawił, że zaledwie w kilka miesięcy wyrosła na wpływową influencerkę, która chętnie dzieli się w sieci swoją codziennością. Jak wyznała na InstaStories atrakcyjna blondynka, właśnie spełniła swoje największe marzenie i poddała się operacji plastycznej nosa, - Jak to mówią, piękno boli i trzeba troszkę pocierpieć, żeby pięknie wyglądać, jak ja teraz - chwali się na InstaStories Kornelia z "Hotelu Paradise". Zobaczcie, jak teraz wygląda. Ale zmiana! Kornelia z "Hotelu Paradise" pochwaliła się efektami plastyki nosa Dla wielu uczestników udział w "Hotelu Paradise" jest prawdziwą trampoliną do sławy. Co więcej, ogromną popularnością cieszą się nie tylko zwycięzcy kolejnych edycji, czy pary, którym udało się przetrwać także po zakończeniu programu. Większość atrakcyjnych marzących o sławie, miłości i wielkich pieniądzach singli po powrocie do Polski z powodzeniem odnajduje się w roli instagramowych influencerów. Podczas gdy Luiza z "Hotelu Paradise 3" jest uznawana przez internautów za ikonę stylu , jej koleżanka z tej samej edycji realizuje się jako urodowe guru. Makijażystka gwiazd na swoim Instagramie dzieli się jednak nie tylko kosmetycznymi odkryciami, pielęgnacyjnymi trikami, czy makijażowymi lub włosowymi inspiracjami, ale też ukazuje swoją codzienność. A tu dzieje się naprawdę wiele. Jak się okazuje, była uczestniczka "Hotelu Paradise" właśnie udała się do Albanii, gdzie poddała się operacji zmniejszenia i wysmuklenia nosa. - Cały czas jestem troszkę osłabiona - mówi na InstaStories Kornelia z "Hotelu Paradise". - Mam tak zapchany nos, mam te setony w nosie, które jutro będę miała ściągnięte, więc nie...