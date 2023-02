"Hotel Paradise 5": Czy Oliwia jest w ciąży? Kuba pokazał wymowne zdjęcie. Mamy komentarz 

Marika z "Hotelu Paradise" skomentowała kontrowersyjne kroki kolegów z programu po odejściu Dominiki. Oliwia i Kuba zdecydowali się na seks w "Hotelu Paradise", chociaż jeszcze kilka godzin wcześniej ich relacja raczej nie miała racji bytu, a Kuba zapewniał, że doskonale czuje się w obecności aktualnie już byłej partnerki. Marika na temat upojnej nocy Kuby i Oliwii napisała: Zrobili to zrobili ich sumienie i tyle 🤷‍♀️ - powiedziała oschle. Jednocześnie delikatnie wbiła szpilę pozostałym kolegom z programu. O co chodzi? "Hotel Paradise 5": Marika o seksie Kuby i Oliwii. Wsparła Dominikę Fakt, że Kuba i Oliwia uprawiali seks w "Hotelu Paradise" tuż po odpadnięciu Dominiki zelektryzował fanów. Widzowie zarzucali uczestnikowi, że to było nie w porządku w stosunku do Dominiki, która traktowała go na poważnie. Oberwało się również Oliwii, która ostatecznie zdecydowała się na ograniczenie możliwości komentowania na swoim profilu. Dominika z 'Hotelu Paradise" w mocnych słowach skomentowała seks Kuby i Oliwii , przyznając, że "przeżyła szok i zażenowanie jednocześnie". To, co zaszło pomiędzy uczestnikami jest szokiem również dla pozostałych mieszkańców "Hotelu Paradise 5", a widzowie chcą również poznać ich punkt widzenia, zadając im pytania na Instagramie. O sprawie wypowiedziała się m. in. Monika, która de facto była pierwszą programową partnerką Kuby i również ich relacja rozwijała się dość obiecująco, chociaż krótko. Zrobili to zrobili ich sumienie i tyle 🤷‍♀️ Czy będą później w programie razem czy po programie to się dowiecie, jeśli będziecie ich oglądać🤷‍♀️ - napisała wprost o wspólnej nocy Kuby z Oliwią. ...