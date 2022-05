Jay z "Hotelu Pradise" zdobył się na szczere wyznanie. Czy zgłosił się do finału jedynie po pieniądze, a może to uczucie jest dla niego najważniejsze? Już wszystko jasne!

Finał 5. edycji "Hotelu Paradise" zbliża się wielkimi krokami, a rychły finisz sezonu sprawia, że kolejni gracze zaczynają kalkulować, co bardziej im się opłaca - postawienie na budowanie relacji, czy zimna strategia, która doprowadzi ich do próby Złotej Kuli. Jay postanowił przerwać milczenie i zdradzić, co jest dla niego najważniejsze w rajskim hotelu. Będziecie zaskoczeni.

"Hotel Paradise 5": Jay zdradził, czy w finale wybrałby na pieniądze

Najnowszy sezon rajskiego hotelu zbliża się ku końcowi, a emocje związane z show niemal sięgają zenitu. Wiemy już, jak będzie wyglądał finał 5. edycji "Hotelu Paradise", jednak wielką niewiadomą pozostają pary, które staną na ścieżce lojalności. Podczas gdy część widzów zakłada, że to telewizyjny partner Oliwii wygra program, a wszystko przez to, że Kuba z "Hotelu Paradise" po zakończeniu show wystartował z własną marką odzieżową, inni są przekonani iż to Jay i Eliza zostaną wielkimi wygranymi. Doszło nawet do tego, że jeden z fanów postanowił wprost zapytać uczestnika, czy wybrałby miłość, czy pieniądze. Takiej odpowiedzi nikt się nie spodziewał.

- Z autopsji wiem, że gdy lodówka jest pusta, życie jest trudne, ale ludzie, którzy wybraliby pieniądze, nigdy nie doświadczyli prawdziwej miłości - napisała na InstaStories Jay, publikując romantyczne kadry w towarzystwie Elizy.

Czy oznacza, że Eliza i Jay są parą po zakończeniu "Hotelu Paradise"?

Choć para nie może jeszcze zdradzać, jak potoczyły się ich losy po wyłączeniu kamer, fakt, że Jay z "Hotelu Paradise" ustawił na Instagramie zdjęcie profilowe z Elizą, może wiele mówić o ich zażyłości. Pikanterii dodaje również porównanie przez chłopaka ich relacji do tego, co łączyło głównych bohaterów bajki Disney'a "Herkules". Megara i Herkules wciąż się spierali, jednak ich związek był bardzo silny. Także Eliza i Jay mają za sobą wzloty i upadki, jednak w rajskim hotelu wciąż trwają u swego boku wzajemnie się wspierając.

Jednak kwestia materialna i pobudki związane ze zgłoszeniem się Jay'a do "Hotelu Paradise" wciąż nurtują widzów programu. Dlaczego światowej klasy piłkarz zdecydował się wziąć udział w miłosnym eksperymencie stacji TVN7 i dać zamknąć się w luksusowej willi w Panamie w towarzystwie innych singli walczących o sławę, uczucia i wielkie pieniądze?

"Hotel Paradise 5": Dlaczego Jay zgłosił się do programu?

Choć Jay i Eliza uchodzą za najbardziej zgraną parę w 5. edycji "Hotelu Paradise", ich zażyłość rozwija się bardzo powoli. Ku frustracji pięknej brunetki, uczestnik długo zwlekał z pierwszym pocałunkiem przyznając, że fizyczne okazywanie uczuć jest dla niego bardzo poważną sprawą. Nic więc dziwnego, że namiętny pocałunek Jay'a i Elizy podczas najnowszego "Rajskiego Rozdania" wprawił wszystkich w osłupienie. Kilka godzin po emisji odcinka chłopak zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym zdobył się na komentarz dotyczący minionych wydarzeń.

- Poszedłem do Hotelu, bo potrzebowałem 30 tys. dolarów na zaliczkę na dom dla mojej mamy. Na tamtą chwilę, ten moment był dla mnie więcej wart - napisał na swoim profilu na Instagramie Jay.

Czy tym samym Jay zdradził, że to właśnie on dotarł do wielkiego finału "Hotelu Paradise"? Cóż, odpowiedź na to pytanie poznamy już niebawem.

