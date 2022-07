"Hotel Paradise 5": Klaudia już tak nie wygląda. Zmieniła fryzurę i kolor włosów!

Inga z 4. edycji "Hotelu Paradise" zdecydowała się na zmiany w wyglądzie. Piękna blondynka udała się do fryzjera i postawiła na nowy kolor włosów! Po ciepłym odcieniu blondu i ciemnych odrostach nie ma już śladu. Na jaki kolor zdecydowała się zatem Inga? Zobaczcie sami! Nie ulega wątpliwości, że uczestniczka hitowego show stacji TVN7 czuje się świetnie ze swoją metamorfozą. "Hotel Paradise": Inga zmieniła fryzurę! Inga z 4. edycji "Hotelu Paradise" to jedna z najbardziej lubianych uczestniczek tej odsłony show. Zawsze uśmiechnięta i pozytywnie nastawiona do życia piękna blondynka, podbiła serca fanów, którzy mocno trzymali kciuki za jej udział w programie. Niestety, podczas ostatniego Rajskiego Rozdania, tuż przed finałowym tygodniem, Inga pożegnała się z "Hotelem Paradise" . Trzeba przyznać, że w programie miała wyjątkowego pecha jeśli chodzi o tworzenie relacji. Ale kto wie - może Inga jeszcze wróci do show tuż przed wielkim finałem? Nie możemy doczekać się kolejnych odcinków programu, aby się o tym przekonać! Zobacz także: "Hotel Paradise 4": Inga znała uczestników przed programem! Fani polubili jednak Ingę na tyle, że uważnie śledzą jej losy również za pośrednictwem Instagrama. Uczestniczka "Hotelu Paradise" na bieżąco relacjonuje swoje życie w sieci i ostatnio pochwaliła się, że wybiera się do fryzjera. Zapowiedziała, że szykuje się na metamorfozę i spędzi w salonie fryzjerskim nawet 7 godzin! Co zatem zrobiła Inga? Co prawda nie zdecydowała się na skrócenie włosów, a jedynie na zmianę koloru, jednak efekty robią wrażenie. Teraz na jej głowie pojawił się bardzo chłodny odcień blondu, tzw. nordycki blond , który jest uznawany nie tylko za najbardziej niebezpieczną koloryzację,...