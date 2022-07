"Hotel Paradise 5": Kasper gorzko o relacji z uczestnikami. Jest coraz gorzej

Kasper Nowakowski, którego mieliśmy okazję poznać w 5. edycji show "Hotel Paradise", zdradził na swoim Instagramie, jak obecnie wyglądają relacje uczestników programu. Okazuje się, że wiele się zmieniło od czasów emisji randkowego show.

"Hotel Paradise": Kasper o relacjach z kolegami z programu

W ostatnim czasie w życiu Kaspra z "Hotelu Paradise" sporo się dzieje. Jego związek z Laurą ma się doskonale, niedawno też postanowił przejść sporą metamorfozę - Kasper z "Hotelu Paradise" nie jest już brunetem. Uczestnik show TVN 7 postanowił zorganizować na swoim Instagramie popularną pośród celebrytów sesję pytań i odpowiedzi. Okazuje się, że po zakończeniu randkowego show, widzów niezwykle ciekawią relacje między uczestnikami:

- Kiedy jakieś większe spotkanie z ekipą HP? - zapytał jeden z obserwujących

Wówczas Kasper ze smutkiem odpowiedział:

- Nie mam pojęcia, coraz ciężej o takie spotkania

Instagram

Jak widać, pomimo faktu, że na antenie większość uczestników tworzyło zgraną ekipę, niedługo po zakończeniu show ich drogi się rozeszły. Każdy wrócił do swojej codzienności i zajął się rozwijaniem swojej medialnej kariery. Jeszcze do niedawna okazją do spotkań było wspólne oglądanie emitowanych w telewizji odcinków programu "Hotel Paradise". Teraz jednak takie okazje zdarzają się niezwykle rzadko. Wyjątkiem są urodziny poszczególnych uczestników show. Jednak już na urodzinach Kuby z "Hotelu Paradise" było tylko trzech uczestników z programu. Czy jeszcze kiedyś zobaczymy ten skład razem? Niewiele na to wskazuje.

Instagram/Hotel Paradise

Sam Kasper natomiast nie ma na co narzekać. Pomimo faktu, że niektóre przyjaźnie z programu nie przetrwały próby czasu poza kamerami, udział w show dał mu coś więcej. Model jest w szczęśliwym związku. Ostatnio nawet Laura i Kasper z "Hotelu Paradise" udali się na wspólne wakacje! Widać, że razem są naprawdę szczęśliwi - nawet bez obecności innych przyjaciół z rajskiego hotelu.