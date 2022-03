"Hotel Paradise 5": Michał jest w związku z uczestniczką show?! Pokazał czułe zdjęcie z "księżniczką"

Emisja piątej edycji "Hotelu Paradise" dopiero się rozpoczęła, a przygody bohaterów show będziemy śledzić przez najbliższe tygodnie. Jednak sami uczestnicy już zakończyli nagrania do programu - są już w Polsce i po dłuższej przerwie spowodowanej udziałem w show, rozpoczęli swoją aktywność na Instagramie. To właśnie na profilu Michała pojawiło się bardzo ciekawe zdjęcie z jedną z uczestniczek 5. edycji programu, która podbiła serca widzów! Czy "księżniczka", z którą pozuje Michał, skradła mu serce? A może... uczestniczka 4. edycji "Hotelu Paradise" tak naprawdę jest mu bliska? Musicie zobaczyć, o co dokładnie chodzi!

"Hotel Paradise": Michał jest w bliższej relacji z jedną z uczestniczek?

Michał szybko podbił serca widzów 5. edycji "Hotelu Paradise", ale wygląda na to, że również w programie udało mu się zdobyć sympatię mieszkańców hotelu. Jak wiadomo, do końca emisji show żaden z uczestników nie może zdradzać, jak potoczyły się jego losy w "Hotelu Paradise", jednak fanom zawsze udaje się co nieco wyczytać z relacji, które publikują w swoich mediach społecznościowych bohaterowie show.

I czyżby jedno z najnowszych InstaStories Michała świadczyło o tym, że jego serce mocniej zabiło do pięknej Wiktorii Kozar? Choć tego oficjalnie oczywiście nie wiadomo, to jednak widać, że na pewno łączy ich co najmniej mocna, przyjacielska relacja.

- Urodziny księżniczki - napisał na wspólnym, czułym zdjęciu z Wiktorią, Michał.

To jednak nie koniec ciekawostek wokół Michała z 5. edycji "Hotelu Paradise", bo niedługo potem zarówno na jego InstaStories, jak i Ingi z 4. edycji show, pojawiła się wspólna relacja. Czyżby ta dwójka wybrała się na randkę do restauracji? A może to tylko przyjacielskie spotkanie? Jak widać, znaków zapytania jest naprawdę wiele i nie możemy się doczekać, aż poznamy na nie odpowiedzi!

Do końca emisji 5. edycji "Hotelu Paradise" jeszcze sporo czasu, więc fani muszą uzbroić się w cierpliwość, aby oficjalnie dowiedzieć się, komu naprawdę udało się znaleźć miłość w show. A jak wy myślicie? Czy Michałowi udało się stworzyć coś z Wiktorią, czy jednak w Polsce zaczął rozwijać relację z Ingą? A może dalej jest singlem?