"Hotel Paradise 5": Pierwsze zauroczenie w show! Karolina walczy o Kaspra, ale ma dwie rywalki

Widzowie "Hotelu Paradise" nie mogą narzekać na nudę. Po nieoczekiwanej eliminacji Miłosza z programu i zastąpieniu go przez kochającego sport i motoryzację Łukasza, zarówno pewna siebie singielka Kejti, jak i opuszczona przez Miłosza Wiktoria, ruszyły do natarcia. Z najlepszych przyjaciółek, dziewczyny stały się największymi rywalkami. Zobacz także: "Hotel Paradise": Wiktoria miażdży Ohę: "Gruba dziewczyna z pryszczami na twarzy" Kejti z "Hotelu Paradise" szczerze o rywalizacji z Wiktorią Klaudia El Dursi już przyzwyczaiła widzów TVN 7 do tego, że "Hotel Paradise" bywa naprawdę nieprzewidywalny. Po przywróceniu Wiktorii do show wydawało się, że jej relacja z Miłoszem wreszcie weszła na właściwe tory i od teraz tych dwoje będzie tworzyć nierozłączny duet. Niestety, ich sielanka nie trwała zbyt długo, bo podczas z pozoru niewinnej gry w "Koło Ryzyka", chłopak licząc, że wylosuje kolejną randkę ze swoją partnerką, postawił wszystko na jedną kartę i... przegrał. Miłosz musiał opuścić "Hotel Paradise" , a jego miejsce w rajskim hotelu zajął pewny siebie Łukasz. - Moim największym marzeniem jest szczęśliwa rodzina, dzieci, dom, pies, zasadzone drzewo. To jest myślę coś, co mnie napędza - mówił o sobie nowy mieszkaniec "Hotelu Paradise". Chęć budowania stabilnej relacji i nastawienie na wygraną sprawiło, że chłopak szybko stał się obiektem zainteresowania nie tylko przebojowej singielki Kejti, ale też opuszczonej przez Miłosza Wiktorii. Co ciekawe, doszło nawet do tego, że dziewczyny z najlepszych koleżanek szybko stały się największymi rywalkami, robiącymi wszystko, by na Rajskim Rozdaniu zostać wybraną przez Łukasza. Zobacz także: "Hotel Paradise" Widzowie uważają, że Łukasz...