"Hotel Paradise 5": Piękna Wiktoria Kozar w programie! Mamy jej stare zdjęcia! 

W "Hotelu Paradise 4" dosłownie zawrzało i wygląda na to, że stosunku pomiędzy wszystkimi parami zrobiły się dość oziębłe. Najwięcej jednak zadziało się w związku Miłosz - Wiktoria i jak się okazuje, tych dwoje już nie będzie dzielić razem sypialni na rajskim Zanzibarze, a przynajmniej nie przez najbliższe dni. Po nocnych wybrykach uczestniczki z Łukaszem jedni z największych faworytów widzów przechodzą kryzys? Niewiarygodne z kim Wiktoria postanowiła stworzyć parę! Wygląda na to, że tą decyzją dziewczyna wbiła sobie gwóźdź do trumny... "Hotel Paradise 4": Koniec związku Miłosza i Wiktorii?! Nowa uczestniczka sporo namieszała Wiktoria, która do tej pory była jedną z ulubienic widzów, ostatnio sporo sobie nagrabiła. Po tym, jak dziewczyna "zdradziła" Miłosza , bawiąc się i obściskując z Łukaszem nie tylko nadszarpnęła zaufanie swojego partnera, ale i sprowadziła na siebie gniew fanów "Hotelu Paradise", a internauci dosłownie zmiażdżyli Wiktorię ostrymi komentarzami. Choć pod długich rozmowach dziewczyna sądziła, że wszystko już zostało naprawione, wygląda na to, że jej zachowanie sprowadziło na nią ogromne konsekwencje, bo kiedy na rajskim Zanzibarze pojawiła się nowa uczestniczka natychmiast odbiła jej Miłosza! Jestem nienormalna, wszędzie jest mnie dużo, lubię dużo gadać. Raczej jestem osobą szczerą, bardzo szczerą. Jak coś mi nie pasuje mówię wprost, jeżeli ktoś by mi stanął na drodze, to bym go zgasiła - zapowiedziała nowa uczestniczka, również Wiktoria! - W związkach jestem delikatna, czuła i słodka, natomiast jeżeli chodzi ogółem o życie, no to potrafię dać po prostu po ryju - dodała.