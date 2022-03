"Hotel Paradise 5": Kasper chciał wyrzucić Klaudię z show. Czy mają kontakt po programie?

Najnowszy odcinek "Hotelu Paradise" sprawił, że w sieci zawrzało. Kasper chciał się pozbyć z show swojej byłej partnerki. Co na to Klaudia? Czy nadal przyjaźni się z przystojniakiem? Jest komentarz!

Najnowsze wydarzenia w "Hotelu Paradise" sprawiły, że żaden z uczestników już nie czuje się bezpiecznie w rajskim hotelu. Dawne sojusze zostały zachwiane, a z programem pożegnała się faworytka widzów. Czy Klaudia wybaczyła Kasprowi, że pomimo zapewnień o przyjaźni chciał się jej pozbyć z dalszej walki o sławę, uczucia i wielkie pieniądze? Blond piękność odpowiedziała!

"Hotel Paradise 5": Dlaczego Kasper chciał wyeliminować Klaudię z programu?

Prowadząca hitowe miłosne show TVN, Klaudia El Dursi, już przyczaiła widzów do tego, że "Hotel Paradise" bywa naprawdę nieprzewidywalny. Po tym, jak Eliza i Jay otrzymali możliwość wskazania osób do eliminacji z programu, nastąpiło sądne głosowanie. Victoria i Kuba postawili na Karolinę, Michał i Kasper na Klaudię, zaś decyzją Elizy, Jay'a i Sevaga to właśnie Marika musiała pożegnać się z "Hotelem Paradise". Charyzmatyczna blondynka zalewając się łzami nie kryła swojego rozczarowania, jednak tego wieczoru ogromny zawód przezywały również nominowane do odejścia Klaudia i Karolina.

- Od początku mówiłem, że zawsze powiem prawdę i zrobię to, co poczuję w danym momencie, a w tym momencie przypomniało mi się, jak dostałem śmietaną. Może to nie było nic złego, ale mi się to przypomniało i też tekst "żałuję, że cię wymacałam" - zaczął Kasper, głosując na eliminację Klaudii. - Zawsze coś palniemy, ktoś odbierze coś źle i to może było niefortunne dobranie zdań. Trafiło jednak momentami i tyle. Nie chciałbym żadnej z was tutaj eliminować, ale tak trzeba i to poczułem - dodał.

- Jakie k*** niefortunne? - burzyła się Klaudia.

- Ja już się nawet nie odzywam, bo Kasper był drugą osobą, którą tu obdarzyłam zaufaniem zaraz po Karolinie. Powiesił mi tego motyla, a ja nie chcę już nawet o tym rozmawiać - mówiła z rozgoryczeniem Klaudia w rozmowie z pozostałymi uczestniczkami. - Ja się chyba nigdy tak na kimś nie zawiodłam - dodała w rozmowie z Karoliną.

Także Karolina wyznała, że to właśnie słowa Kaspra najbardziej ją zabolały.

- Jedyne, co mnie zabolało to to, że przy barze, przed tym całym wydarzeniem Kasper powiedział, że mnie wytypował - dodała Karolina przed kamerami. - To mnie chyba najbardziej dotknęło w tamtym momencie - dodała.

Rozżalona Klaudia nie pozostawiła słów Kaspra płazem i w rozmowie z pozostałymi uczestnikami podkreślała, że jego decyzja podczas ceremonii eliminacji była jedynie zimną grą.

- On tu cały czas k***gra - mówiła rozwścieczona Klaudia. - Jak ze mną spał pierwszą noc, to całą noc miział mnie po włosach, a ja jego po plecach. Całą noc! Od miziania aż nie zasnęliśmy, a później tam stoi i mówi, że daje mi motyla za śmietanę? - Kasper jest totalnie skołowany i nie wie, co ma myśleć, bo już jak myślę, że wiem, to nagle mi to wszystko udowadnia, że ja nic nie wiem - mówił o sobie Kasper.

Czy pomimo przeprosin ta dwójka wciąż unika siebie jak ognia także po zakończeniu show?

"Hotel Paradise 5": Klaudia i Kasper mają kontakt po zakończeniu programu?

Czy programowe niesnaski sprawiły, że Klaudia i Kasper z najlepszych przyjaciół przemienili się w najgorszych wrogów? Takie pytania zadają sobie tysiące fanów "Hotelu Paradise". Niektórzy nawet pytają blond piękność wprost, czy jej relacja z Kasprem bardzo zmieniła się po powrocie do Polski.

- Obecnie masz najlepszą relację z Kasprem (biorąc pod uwagę tylko chłopaków z hotelu) - napisał do Klaudii jeden z internautów.

- Jeśli chodzi o chłopaków, to chyba tak - z Kasprem mam najlepszy kontakt i najwięcej kontaktu. Dosyć często się spotykamy i często piszemy ze sobą o tym, jak nam dzień minął - odpowiedziała Klaudia oznaczając na InsaStories Kaspra i dodają emotikonę serduszka.

Również Kasper postanowił odnieść się do słów Klaudii komentując je krwistoczerwonym sercem.

Czyżby hotelowy konflikt na dobre został zażegnany? Wszystko na to wskazuje. Niektórzy internauci nawet snują teorie, że ta dwójka jest parą po programie. Inni zaś sądzą, ze Kasper związał się z Victorią po zakończeniu "Hotelu Paradise". Jaka jest prawda? Cóż, pozostaje nam śledzić kolejne odcinki rajskiego hotelu.