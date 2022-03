Od samego początku piątej edycji "Hotelu Paradise" szczególną uwagę widzów przykuł Jay, który zachowywał się zupełnie inaczej niż reszta grupy - często spędzał czas osobno, nie integrował się z innymi, nie opowiadał o swoich uczuciach. Fani zaczęli zasypywać go pytaniami o samopoczucie, inni zaczęli analizować, czy Jay jest... zdrowy. Uczestnik zabrał głos w tej sprawie, poprosił również o wsparcie kolegów z programu!

Jay szybko zaskarbił sobie sympatię widzów w "Hotelu Paradise 5", jednak część z nich zaczęła zastanawiać się, dlaczego chłopak jest tak bardzo zdystansowany i często wygląda na smutnego. W swoich wpisach na Instagramie Jay z "Hotelu Paradise 5" opowiadał o depresji i zaburzeniach odżywiania, ale są to problemy, które udało mu się pokonać. Fani jednak nie ustawali, niektórzy sugerowali, że na coś choruje. Jay zabrał głos w sprawie:

Dostałem sto wiadomości, ktoś ciągle analizuje mój charakter, […] to że byłem od tyle, żeby wyrzucić całe życie. To nie jest prawda. Jak się widzi 45 minut z odcinka można ewentualnie tak myśleć. Ale tak nie było. Fakt jest taki, że byłem oddalony z grupy, bo taki jestem, ale to nie znaczy że przez 24h płakałem. Miałem trudniejszy okres, kiedyś w życiu, ale to nie było w "Hotelu...", ale na pewno nie teraz. Nie ma co się martwić! - apeluje Jay.

Mat. prasowe

Uczestnik zwrócił się z prośbą do pozostałych uczestników, by opowiedzieli o jego zachowaniu ze swojej perspektywy. Głos zabrał Kasper:

Może nie było tego w programie, ale byłem blisko z Jay’em w "Hotelu", jestem blisko po, zapewniam Was, że z Jay'em jest totalnie wszystko w porządku. Jest za****tym gościem. Wiadomo, kiedyś miał gorszy okres, trochę życie mu nakopało do dupy, ale teraz to on to życie kopie w dupę. Ma z***isty czas, nie macie się o co martwić. Nie myśli o niczym złym, tylko o dobrym - przekonuje Kasper.