"Hotel Paradise 5": Dlaczego Marika nie spędziła majówki z resztą uczestników? Odpowiedziała

Marika bez wątpienia uznawana jest za jedną z najbardziej kontrowersyjnych uczestniczek 5. edycji "Hotelu Paradise". Czyżby jej burzliwa natura sprawiła, że pozostali gracze odsunęli się od niej po zakończeniu show? Takie pytania wciąż zadają sobie fani produkcji. Marika odpowiedziała.

"Hotel Paradise 5": Marika jest skonfliktowana z pozostałymi uczestnikami po zakończeniu show?

Choć na antenie Telewizyjnej Siódemki wciąż możemy śledzić losy grupy atrakcyjnych singli i singielek z 5. sezonu show, to zdjęcia do programu już dawno się zakończyły, a ekipa z luksusowej willi w Panamie już powróciła do Polski. To właśnie dzięki instagramowym kontom uczestników możemy śledzić ich dalsze liczne sympatie i animozje, a także szalone imprezy we wspólnym gronie. Okazuje się, że gracze z 5. edycji "Hotelu Paradise" postanowili nawet spędzić wspólną majówkę, na której ku zaskoczeniu widzów zabrakło... Marki.

Jak dowiadujemy się z InstaStories Jay'a na wspólny wyjazd skusiły się jednak jej najlepsze programowe przyjaciółki - Klaudia, Karolina, Laura i Dominika.

Instagram @jay_hotelparadise5_official

Zobacz także: "Hotel Paradise": Smutna Klaudia El Dursi komentuje odpadnięcie Wiktorii!

Taki obrót spraw sprawił, że sympatycy miłosnego hitu z udziałem atrakcyjnych singli walczących o sławę, uczucia i wielkie pieniądze zaczęli się zastanawiać, czy Marika po raz kolejny jest skonfliktowana z kimś z programu. Przypominamy, że jeszcze niedawno Marika i Eliza z "Hotelu Paradise" prowadziły instagramową wojnę, a wszystko przez jeden z odcinków, podczas którego Eliza, podobnie jak wszyscy w hotelu, skusiła się na twerkowanie w kostiumie kąpielowym.

- Czemu nie byłaś z ekipą na majówce? Czy się od ciebie odwrócili? - zapytał Marikę jeden z fanów.

Reakcja dziewczyny była natychmiastowa:

- Ponieważ byłam na urodzinach mojej wieloletniej przyjaciółki. Są rzeczy ważne i ważniejsze - odpowiedziała.

Instagram @mery_hotelparadise5_official

Zobacz także: "Hotel Paradise 5": Konrad znowu nie wytrzymał! "Nie bądź taki agresywny"

Ku zaskoczeniu widzów, na wspólnej majówce uczestników 5. edycji miłosnego hitu TVN nie zabrakło jednak Konrada, którego agresywne zachowanie w "Hotelu Paradise" sprawia, że internauci nie zostawiają na nim suchej nitki. Czyżby po zakończeniu show, chłopak nieco odpuścił, a brak rywalizacji o uczucia i główną nagrodę w postaci 100 tys. złotych sprawił, że wreszcie zjednoczył się z grupą?

Mat. prasowe Hotel Paradise

Finał "Hotelu Paradise" zbliża się wielkimi krokami, a w programie możemy śledzić coraz bardziej zaciętą rywalizację uczestników. Pomiędzy graczami dochodzi do coraz częstszych spięć, awantur i podjazdowych wojen, a liczne spiski sprawiają, że bohaterowie show na tym etapie programu nie biorą już jeńców. Ostatnio z "Hotelem Paradise" pożegnała się Wiktoria, a powrót Grzegorza do rajskiego hotelu sprawił, że dotychczasowe układy straciły na sile.

Co czeka nas w kolejnych odcinkach "Hotelu Paradise"? Kto zajdzie do wielkiego finału? Tego dowiemy się już niebawem.

Zobacz także: "Hotel Paradise 5": Dominika pokazała swoje stare zdjęcie. Aż trudno uwierzyć, że to ona!