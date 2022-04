"Hotel Paradise 5": Karolina przyznała się do operacji plastycznej. Zdjęcia PRZED i PO

Karolina z "Hotel Paradise" przeżyła prawdziwy dramat! Okazuje się, że była uczestniczka randkowego show TVN 7 miała poważny wypadek samochodowy. Podczas relacji na InstaStories Karolina pokazała kompletnie roztrzaskany samochód i zdradziła, co dokładnie się wydarzyło. Okazuje się, że w jej auto uderzył inny kierowca! Zobaczcie sami, jak wygląda samochód Karoliny po wypadku i jak czuje się była uczestniczka "Hotelu Paradise"! Karolina z "Hotel Paradise" zdradziła, jak się czuje po wypadku Karolina jest jedną z byłych uczestniczek najnowszej, czwartej edycji "Hotelu Paradise". Karolina pojawiła się w pierwszych odcinkach programu i początkowo stworzyła parę z Giovannim. Niestety, pobyt pięknej blondynki w rajskim hotelu nie trwał zbyt długo i dość szybko musiała pożegnać się z randkowym hitem TVN 7. Dziś fani "Hotelu Paradise" mogą śledzić dalsze losy Karoliny za pośrednictwem Instagrama, gdzie chętnie pokazuje nowe zdjęcia i zdradza, co u niej słychać. Ostatnio przechodziła trudne chwile po śmierci przyjaciela. Karolinę wspierali wówczas koledzy z "Hotelu Paradise". Niestety, teraz okazuje się, że Karolina przeżyła kolejny dramat! Zobacz także: "Hotel Paradise 4": Łukasz i Nana są parą po programie?! Jego komentarz nie pozostawia wątpliwości Karolina podczas relacji na InstaStories pokazała rozwalony samochód i przyznała, że brała udział w poważnym wypadku samochodowym. - Tak, to zdjęcie, które wrzuciłam, to niestety jest moje auto. Miałam wczoraj wypadek samochodowy. Wjechał we mnie kierowca, jechałam na zielonym świetle. Przejeżdżając, myślał, że zdąży na pomarańczowym, czyt. czerwonym. Niestety nie zdążył, uderzył we mnie, przeleciałam przez chodnik, uderzyłam w sygnalizacje świetlną - wyznała Karolina. ...