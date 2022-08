"Hotel Paradise 5": Karolina podzieliła się szczęśliwą nowiną. Posypały się gratulacje

Za nami pierwsze odcinki trzeciego sezonu " Hotelu Paradise ". Widzowie w końcu bliżej poznali pierwszych dziewięciu singli, którzy odważyli się zgłosić do programu. Wiadomo już, że Magda z drugiej edycji i Ola z trzeciej są dobrymi przyjaciółkami, ale okazuje się, że to nie koniec znajomości pomiędzy uczestnikami z aktualnej i poprzednich edycji! Okazuje się, że Luiza Benzouaoua zna... Krystiana Mikołajczyka! Gratuluje Słonko - napisał o niej, gdy dołączyła do programu Czy coś ich łączy?! Zobacz także: "Hotel Paradise 3": One są przyjaciółkami! Nie uwierzycie, co zdradziła Magda na temat Oli! Co łączy Krystiana Mikołajczyka z "Hotelu Paradise 2" i Luizę Benzouaouę z "Hotelu Paradise 3"? Nowi uczestnicy powoli klimatyzują się na Zanzibarze, gdzie przyjechali wziąć udział w trzeciej edycji "Hotelu Paradise". Niektórzy uczestnicy mogą liczyć na wsparcie kolegów, którzy przetarli już programowe szlaki w poprzednich odsłonach show. Nie jest tajemnicą, że Aleksandra Hałabuda jest przyjaciółką Magdy Jankowskiej z drugiej edycji. Popularna uczestniczka kibicuje Oli i dzieli się emocjami, które jej towarzyszą na Instagramie. Okazuje się, że nie tylko Ola i Magda się znają. Luiza Benzouaoua może liczyć na wsparcie Krystiana Mikołajczyka z 2. sezonu. Niedługo po tym, jak w pierwszym odcinku pojawił się materiał przedstawiający dziewczynę, Krystian pogratulował jej w sieci, publikując wspólne zdjęcie: Gratuluje Słonko. Powodzenia - dodał Co łączy tę parę? Są przyjaciółmi czy może w przeszłości łączyło ich coś więcej? W sieci pojawiło się mnóstwo spekulacji, podsyconych słowami, które Krystian zamieścił pod wspólną fotką. Z kolei Luiza premierowy...