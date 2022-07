Laura i Kasper z "Hotelu Paradise" mają powody do radości. Swoim szczęściem podzielili się na Instagramie, publikując wymowne zdjęcie.

Wszystko wskazuje na to, że we wspólnym życiu Laury i Kaspra z "Hotelu Paradise" pojawia się coraz więcej powodów do radości. Tym razem Laura pochwaliła się swoim szczęściem. Natomiast jej partner, Kasper, dzielnie jej wtóruje. Programowi koledzy są dumni z pary i nie szczędzą gratulacji.

"Hotel Paradise": Laura i Kasper dzielą się swoim szczęściem

Zaraz po tym jak okazało się, że Chris Ducci z programu "Hotel Paradise" zostanie ojcem po raz drugi przyszła pora na ogłoszenie szczęśliwej nowiny przez Laurę i Kaspra z 5. edycji show. Chociaż nie planują powiększania rodziny, w ich życiu również dzieje się wiele dobrego. Najpierw Laura z "Hotelu Paradise" udostępniła wymowne zdjęcie, a potem dumny Kasper zrobił to samo na swoim profilu. Okazuje się, że Laura od początku miała na siebie plan, który teraz skrupulatnie realizuje. Uczestniczka "Hotelu Paradise" ogłosiła, że otwiera swój własny biznes! Co to takiego? Jak przystało na prawdziwą maniaczkę mody, oczywiście butik z odzieżą!

- Kochani 🖤🌸

Uchylam rąbka tajemnicy, już 29 Lipca WIELKIE OTWARCIE 🎉✨ - napisała uczestniczka show

Pod postem posypały się liczne gratulacje i komplementy. Swojej dumy nie krył także partner Laury, Kasper z "Hotelu Paradise":

- Ładne modelki macie w tym butiku 😍 - napisał o swojej ukochanej

Słowa wsparcia zostawili znajomi z "Hotelu Paradise" (m. in. Wiktoria, Grzegorz czy Marika) a także internauci:

- Powodzenia!!! 🤍

- Gratulacje i Powodzenia 🙌

- Powodzenia🙌❤️

- Aww kochana❤️,jestem taka dumna❤️

- Jejku aaa cieszę się Laura i bardzo ci gratuluje 😍👏❤️dumna jestem z ciebie kochana. PS. cudnie się zapowiada, już nie mogę się doczekać !

- Go go go🔥🔥

- Bajeczka ! ❤️🙌 Idealny krok ! 🔥

- Trzymam kciuki za biznes 🔥❤️

- Gratulacje Laurka ❤️❤️

- Jak dobrze, że to tak blisko mnie 🙊❤️ Jeśli w butiku będą ubrania w Twoim stylu - kupie wszystko 😅❤️

Laura z "Hotelu Paradise" otworzy butik w swoim rodzinnym mieście. Dumna właścicielka twierdzi, że każdy znajdzie coś dla siebie. Wcale nas nie dziwi droga obrana przez uczestniczkę show. Laura od samego wejścia do rajskiego hotelu pokazywała, że moda jest bliska jej sercu. W szczególności upodobała sobie swobodny i stylowy look boho. Gratulujemy i życzymy powodzenia!