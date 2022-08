"Hotel Paradise": Nana powiększyła usta! Zabieg wykonał jej inny uczestnik show!

Piata edycja "Hotelu Paradise" zbliża się wielkimi krokami, a my z dnia na dzień dowiadujemy się coraz więcej ciekawostek na temat nowej odsłony show. Fani z niecierpliwością czekali na oficjalne informacje dotyczące nowego utworu, który będziemy słyszeć przez całą 5. edycję. Po "Oto Raj" Soni Szklanowskiej i "Raj Mi Daj" w wykonaniu Bibi i Kamila Bijosia, przyszedł czas na piosenkę "Ty i ja", którą zaśpiewała Nana! W czwartek, 17 lutego, w końcu poznaliśmy ten utwór i oficjalny teledysk - zobaczcie sami! Zobacz także: "Hotel Paradise": Klaudia El Dursi o uczestnikach nowej edycji! "Pojawi się wyrachowanie i tajemniczość" "Hotel Paradise": "Ty i ja" - utwór do 5. edycji programu w wykonaniu Nany To już stało się niemal tradycją, że uczestnicy minionej edycji "Hotelu Paradise" wykonują utwór do nowej odsłony show. Produkcja programu długo trzymała jednak w tajemnicy, kto tym razem nagrał piosenkę do nowej edycji programu. Gdy jakiś czas temu w sieci pojawił się zwiastun 5. odsłony show, w którym mogliśmy usłyszeć fragment nowego utworu, fani długo zastanawiali się, kto może ją wykonywać. Wielu z nich podejrzewało jednak, że to Nana śpiewa piosenkę do 5. edycji "Hotelu Paradise". Jak się okazało, ich domysły okazały się być prawdą! Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Musicart (@musicartpl) Zobacz także: "Hotel Paradise": Klaudia El Dursi zostanie mamą po raz trzeci?! "Jak nie teraz, to już nigdy" Tuż...