"Hotel Paradise 5": Będzie walka o Kubę? Marika nie ufa Karolinie: "Obawiam się, że się znudzi Rafałem"

Nowi uczestnicy nieźle namieszali w "Hotelu Paradise". Marika zaczyna coś czuć do Kuby. Czy Karolina to wszystko zepsuje?

Kuba i Rafał nieźle namieszali w "Hotelu Paradise". Karolina kolejny raz czuje się adorowana, jednak mimo wcześniejszych zapewnień, że to Rafał jest w jej typie, zaczyna interesować się również Kubą. Z kolei Kuba i Marika mają za sobą swój pierwszy pocałunek, co wzbudziło niesmak nie tylko Jaya ale również Sevaga. Kuba, będąc szczerym z Mariką opowiedział jej o zamiarach Karoliny, co wzbudziło jej niepokój. Czyżby nie do końca czuła się pewna w nowej parze? W końcu wszystko postawiła na jedną kartę.

"Hotel Paradise 5": Karolina rozbije duet Kuby i Mariki?

Rafał i Kuba dołączyli do "Hotelu Paradise" i nieźle namieszali już od samego wejścia. Karolina pocałowała Kubę podczas imprezy, ale do namiętnego pocałunku doszło przede wszystkim pomiędzy Kubą a Mariką. To zachowanie, zdecydowanie przekreśliło ją u Jaya:

Nie wiesz, o czym czasem gadaliśmy. Dla mnie w życiu już nie ma dla niej drugiej szansy - mówił zdenerwowany Jay w rozmowie z Michałem.

Jednak czy ten pocałunek jest początkiem czegoś poważnego? Wygląda na to, że o nowego uczestnika, będzie walczyła również Karolina, która początkowo zadeklarowała swoje zainteresowanie Rafałem. Aktualnie będąc w parze z Kubą zasugerowała, że chętnie poszła by z nim na randkę, jeśli będzie taka możliwość. Zapytana o Rafała przyznała, że rozmawiali jedynie poprzedniego dnia. Podobnie Kuba podsumował znajomość z Mariką, co zdziwiło Karolinę:

- Ale chyba wasz pierwszy pocałunek był wczoraj. Jedynie co jeszcze Elizka z Michałem się pocałowała.

- Czyli twierdzisz, że my jako pierwsi? Jako para?

Pocałunek Mariki i Kuby wzbudził emocje nie tylko w Karolinie ale również w Jayu a także Sevagu, który miał nadzieję na ewentualne budowanie relacji z dziewczyną:

- No wiesz, z Kubą się dogaduję, bo z Kubą mamy takie samo myślenie, a wczoraj za mało czasu było na poznanie.

- Pocałowałaś go - skontrował Sevag

- Dałam buziaka

- Wybrałaś go zamiast Jaya. To może Kuba podejdzie do Ciebie

- Zobaczymy jest cały dzień - unikała odpowiedzi.

W dodatku Sevag przyznał, że Marika zrobiła mu nadzieję:

- Szkoda mi Jaya ale tez była ze mną w parze i też mi dała sygnały i nagle przychodzi Kuba i wszystko zmienia.

- Ona już dawno chciała tę parę zmienić, tylko nie było jak i z kim. Ją wręcz denerwowało to - tłumaczyła ją Klaudia

- Nie wiem, też myślałem, że jej się podobam

Rafał i Kuba jako nowi single w "Hotelu Paradise" tuż przed swoim pierwszym "rajskim rozdaniem" mieli szansę zaprosić wybrane dziewczyny na randki. Kuba wybrał Marikę, a Rafał Karolinę. Tej drugiej entuzjazm zdecydowanie osłabł:

Niby jest fajnie i niby wiem, z którym panem chciałabym stworzyć parę ale dalej mam ten dylemat.

Jeżeli w programie przed "rajskim" nie pojawią się dodatkowe komplikacje, para Mariki i Kuby wydaje się być pewniakiem:

- Jak jestem z Mariką to czuje się swobodnie, czuje się dobrze. Jest taką moją bratnią duszą. To wychodzi naturalnie, więc nie chce tego stopować. (...) Myślę, że ciągnie mnie do Mariki, fizycznie troszkę - deklarował Kuba.

- W końcu mam taką relację, w której chcę być, bo ja czuje się spełniona. Jestem taka nagle w skowronkach i wszystko na raz.

Jedyną osobą, która może być dla Mariki realnym zagrożeniem jest Karolina:

- Ja się obawiam, że ona teraz się znudzi nim (Rafałem - przyp. red.) i będzie podmianka. Wszystkiego mogę się spodziewać.

- No w sumie mnie dzisiaj zaskoczyła, że chciałaby ze mną iść na randkę.

Na niekorzyść Mariki i Kuby może również działać fakt, że jej randka z Rafałem, była dość niezręczna i raczej brakowało im powodów do rozmów. Czy Karolina zdecyduje się walczyć o Kubę?