"Hotel Paradise 5": Jay ostro o pocałunku Mariki i Kuby. "Rzekomo nie zdawała sobie sprawy, że..."

W "Hotelu Paradise" atmosfera coraz bardziej się zagęszcza, a wejście do programu Kuby i Rafała sprawiło, że dotychczasowe pakty rozpadły się. I choć do tej pory to Jay i Marika byli uznawani za najmocniejszy duet, najnowsze wydarzenia w rajskim hotelu diametralnie to zmieniły. Co więcej, zachowanie charyzmatycznej blondynki względem Kuby rozwścieczyło widzów, którzy nie zostawili na niej suchej nitki. Także Jay w mocnych słowach postanowił odnieść się do postawy swojej byłej już partnerki.

"Hotel Paradise 5": Jay ostro o zachowaniu Mariki

Klaudia El Dursi w ciągu ostatnich sezonów rajskiego hotelu przyzwyczaiła widzów Telewizyjnej Siódemki do tego, że miłosne show bywa naprawdę nieprzewidywalne. Po tym, jak do "Hotelu Paradise" dołączyli Kuba i Rafał, gra stała się jeszcze bardziej zacięta. By dać szansę nowym uczestnikom na zaimponowanie hotelowym pięknościom, panie z zamkniętymi oczami miały wybrać swojego nowego partnera jedynie na podstawie jego torsu. Podczas gdy Klaudia stanęła za Kasprem, a Eliza wybrała Michała, pozostałe dziewczyny zdecydowały, że to właśnie klatka piersiowa i wyrzeźbiony brzuch Kuby najbardziej do nich przemawia.

Na tym etapie nowy mieszkaniec rajskiego hotelu zdecydował się sparować z Karoliną, jednak podczas szalonej wieczornej imprezy to Marika szybko stała się jego wybranką. Para namiętnie się całowała, tuliła, a także nie szczędziła sobie słodkich słów. A gdzie w tym wszystkim był Jay?

SCREEN PROGRAMU "HOTEL PARADISE"/PLAYER.PL

Wycofany chłopak z rozżaleniem spoglądał na zachowanie swojej byłej partnerki, która jeszcze kilka dni temu dała mu popis swojej zazdrości. Teraz postanowił skomentować jej zachowanie:

- Ogółem ten moment i ta sytuacja nie była fajna - zaczął Jay. Zaczęło się od tego, że rzekomo nie zdawała sobie sprawy, że jego ciało nie jest moje, kiedy złapała go ze związanymi oczami. Dzięki za komplement, ale jego klatka jest większa niż moja noga. Pocałunek mi po prostu potwierdził, co już widziałem w jej zachowaniu i czułem wcześniej - dodał na InstaStories.

Instagram @jay_hotelparadise5_official

Zobacz także: "Hotel Paradise 5": Michał i Eliza zalali się łzami przed kamerami. Co się stało?

Jay odniósł się również do ostrej kłótni Marika z Elizą. Przypominamy, że jeszcze kilka dni temu dziewczyny wyzywały się od żmij, a wszystko przez zazdrość Mariki o to, że ciemnowłosa piękność chętnie prowadziła konwersacje z Jay'em. Uczestnik miłosnego hitu TVN7 jawnie przyznaje, że ma za złe Marice to, że rzucała w jego stronę liczne oskarżenia, zarzucając mu niewierność, podczas gdy sama po zaledwie kilku godzinach znajomości z Kubą, nie mogła się oderwać od namiętnych pocałunków.

- Wkurzyło mnie to, że ona robi dramat o rozmowę, a sama z innymi może rozmawiać, dotykać się, tulić i teraz się całować... Mówi mi, że nie daję dosyć atencji, ale też w tym samym momencie chce i szuka atencji u innych. Właśnie z tego powodu nie dam szybko czegoś ode mnie. Nie chciałem już dawać więcej, bo widziałem, w którym kierunku to idzie. Moja dziewczyna musi tylko chcieć ode mnie uwagi, od nikogo innego - pisze na InstaStories Jay.

Jay zdradził również, dlaczego postanowił się wycofać i ze spokojem obserwować to, jak Marika kusząco tańczy przed Kubą, przytula się do niego i obdarowuje soczystymi pocałunkami.

- Dlaczego nie walczyłem dla niej? Nie biegam za nikim. Nigdy. Znam swoją wartość i kto nie może odróżnić steku medium rare od McDonalda nie zasłużył na stek - dodał.

Instagram @jay_hotelparadise5_official

Także internauci nie zostawili na Marice suchej nitki.

- Jak Jay rozmawiał tylko z Elizą to spina ogromna i zamknęła mu możliwość poznania kogoś innego, a pare godzin po wejściu nowego już się całuje i co nie tylko. Suabo - Tragedia... Co to za dziewczyna🤯 - Marika straciła bardzo dużo w moich oczach. Zachowuje sie jak jakas ze tak powiem łatwa 🙈szkoda Jeya

Są też tacy, którzy stanęli po stronie Mariki.

- I dobrze! Niech się bawi a nie niańczy depresyjnego Jaya. - To jest radość i zabawa, a nie rozkminianie jak na emeryturze. -No uwielbiam laske 🔥😅

A co wy sądzicie o całej sytuacji? Myślicie, że Jay i Marika z "Hotelu Paradise" dadzą sobie jeszcze szansę?

Zobacz także: "Hotel Paradise 5": Kasper zdradził skąd się wzięła blizna na jego czole!