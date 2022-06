"Hotel Paradise 5": Kuba wyprawił szampańską imprezę urodzinową! Było wiele atrakcji

Po wspólnie spędzonej nocy z Kubą w "Hotelu Paradise" Oliwia dobrze przekonała się co znaczy hejt. Wszyscy komentowali jej zachowanie względem Dominiki. Większość potępiła to co zrobiła, ale znaleźli się też Ci, którzy jej bronili. Oliwia mogła liczyć na niektórych uczestników programu a także na swoich wiernych fanów, którzy stale ją pocieszają w Internecie. Teraz Oliwia pokazuje jak silny ma charakter i napisała to co myśli. Jej wiadomość jest przekazem do wszystkich, którzy ją skrzywdzili w ostatnich dniach. "Hotel Paradise 5": Oliwia opublikowała apel, w którym odpowiada na hejt Wspólnie spędzona noc Oliwii i Kuby wywołała poruszenie wśród widzów "Hotelu Paradise" . Najbardziej oburzył ich fakt, że Kuba i Oliwia uprawiadli seks w "Hotelu Paradise" po odejściu z programu Dominiki, która tworzyła silną relację z uczestnikiem. Widzowie zareagowali krytycznie na zachowanie pary w programie. Najmocniej oberwało się Oliwii, której zarzucono fałsz w stosunku do swojej przyjaciółki. Oliwia wielokrotnie tłumaczyła swoja decyzję i podkreślała, że nie żałuje zbliżenia z Kubą. To nie wystarczyło, żeby sprawa ucichła. Uczestniczka programu, która do tej pory nie wzbudzała kontrowersji i była lubiana przez większość widzów teraz stała się obiektem nienawistnych komentarzy. Oliwia poczuła się na tyle upokorzona, że postanowiła wystosować apel do swoich obserwatorów. Co sprawia najczęściej ze ludzie są brzydcy? Ich negatywność, zazdrość i potrzeba poniżenia innych, aby poczuli się lepiej. Śmiałam się z ludzi, którzy mówią o mnie najstraszniejsze rzeczy i myślą, ze o niczym się nie dowiem. Ludzie o czystym sercu zawsze w końcu wygrywają. Zapamiętaj to. ❌ -...