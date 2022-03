"Hotel Paradise 4": Łukasz w końcu pokazał swoją nową partnerkę! "Ryzyko się opłaca"

Niedawno Nana i Łukasz z "Hotelu Paradise" zorganizowali live'a na Instagramie, by odpowiedzieć na najczęstsze oraz najbardziej interesujące pytania internautów. Uczestnicy czwartej edycji randkowego show odnieśli się między innymi do tego, że mało osób wierzyło w ich związek. Opowiedzieli również, jak ich relacja układała się przez ostatnie miesiące. W trakcie udzielania odpowiedzi Łukasz i Nana z "Hotelu Paradise" przyznali, że niektórzy koledzy i koleżanki z Zanzibaru nie dawali im większych szans. Przy okazji niespodziewanie wbili szpilę Miłoszowi i Wiktorii, nie kryjąc radości z tego powodu. O co chodziło? "Hotel Paradise 4": Nana i Łukasz największym zaskoczeniem czwartej edycji? Do samego końca czwartej edycji "Hotelu Paradise" nikt nie wierzył, że związek Nany i Łukasza przetrwa. Trudno się dziwić. Parze w trakcie pobytu na Zanzibarze nie udało się przekonać zarówno widzów, jak i innych uczestników do szczerości swoich intencji. Oprócz tego mogło się wydawać, że zbyt wiele ich dzieli. Nie chodziło jedynie o osobowość, ale także o to, że na co dzień mieszkają w różnych krajach. Warto przypomnieć, że Łukasz żyje w Brukseli, a Nana w Warszawie. Zobacz także: "Hotel Paradise": Klaudia El Dursi o stanie zdrowia syna: "Bardzo ciężko jest mamie usłyszeć taką diagnozę" Jeszcze podczas wielkiego finału "Hotelu Paradise" w sieci pojawiało się mnóstwo komentarzy, w których widzowie sugerowali, że relacja Nany i Łukasza jest jedynie na pokaz. Fani podejrzewali, że w parze mogli pozostać natomiast Miłosz i Wiktoria oraz Sara i Przemek. Dopiero na uroczystej gali okazało się, jak bardzo myliła się większość odbiorców! Wiele wskazuje na to, że Łukasz i Nana są największym zaskoczeniem...