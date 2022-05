"Hotel Paradise 5": Po programie powstało kilka związków! Wygadał się Kasper

Basia z "Hotelu Paradise" razem z pozostałymi uczestnikami obejrzała wielki finał programu, a po emisji odcinka pokazała krótkie nagranie na którym razem z Krystianem zwrócili się do fanów hitu TVN7. Jak już wiemy związek Basi i Krystiana nie przetrwał próby czasu - o czym Krystian powiedział przed naszą kamerą. Na jej instagramie pojawiło się jednak nagranie z uczestnikiem! Co zdradzili? Basia i Krystian z "Hotelu Paradise" dziękują fanom Relacja między Basią i Krystianem narodziła się na oczach widzów. Uczestników "Hotelu Paradise" połączyło prawdziwe uczucie i wydawało się, że ich związek przetrwa po programie. To właśnie oni zwyciężyli trzecią edycję hitu TVN7 i decyzją Krystiana, który rzucił kulą, podzielili się wygraną z Bibi i Simonem. Niestety, jak już informowaliśmy związek Basi i Krystiana to już przeszłość. Krystian w wywiadzie dla Party.pl przyznał, że dość szybko po programie podjęli decyzję o rozstaniu. Teraz jednak Basia spotkała się z Krystianem na wielkiej imprezie, gdzie wszyscy uczestnicy trzeciej edycji "Hotelu Paradise" oglądali ostatni odcinek programu. Jesteśmy już po finale, wszystko się skończyło, jest bardzo dużo emocji, ale najważniejsze, że widzimy się wszyscy razem- relacjonowała Basia. W pewnym momencie Basia podeszła do Krystiana! - Jak się czujesz?- zapytała Basia. - Jak chcesz- odpowiedział Krystian. Nie no, jest zaj***ście. - Dziękujemy wam kochani, że byliście z nami przez cały czas, kibicowaliście nam, trzymaliście za nas kciukim, a reszty się dowiecie niedługo....- mówiła tajemniczo Basia. - Bardzo niedługo dodał- Krystian. Czyżby Basia miała na myśli informację o rozstaniu z Krystianem? Zobacz także: ...