Po rozstaniu Wiktorii i Miłosza z 4. edycji "Hotelu Paradise", na tę dwójkę spadła fala hejtu. Para, która zachwyciła się sobą w miłosnym hicie Telewizyjnej Siódemki, niedługo po powrocie ze słonecznego Zazibaru ogłosiła rozstanie, wzajemnie obrzucając się winą za rozpad tej relacji. Nie trzeba było długo czekać, by fani zaczęli spekulować, że udział w tym mogły mieć osoby trzecie. By tego było mało, do sieci trafiło amatorskie nagranie z jednej z imprez, zorganizowanej po zakończeniu programu, na której Wiktoria namiętnie całowała się z Michałem, finalistą rajskiego hotelu. Czy łączy ich coś więcej niż przyjaźń? Michał zdradził prawdę.

Reklama

"Hotel Paradise 4": Michał o namiętnym pocałunku z Wiktorią

Pomimo, że finał 4. edycji "Hotelu Paradise" już dawno za nami, emocje związane z show nadal nie opadły. Ogromnym zainteresowaniem wśród fanów formatu cieszy się przede wszystkim Wiktoria, która została ogłoszona najbardziej kontrowersyjną uczestniczką show. Dziewczyna to opuszczała rajski hotel, to do niego wracała, by rozstać się z nim ostatecznie w finałowym tygodniu. Wiki i Miłosz odpadli z show tuż przed ostatnim odcinkiem i wszystko wskazywało na to, że także po programie będą tworzyć zgraną parę.

Jak już wiemy, ich relacja nie przetrwała próby czasu, a Wiki i Miłosz rozstali się w atmosferze skandalu, nie szczędząc sobie gorzkich słów. Była partnerka chłopaka nie tylko obwiniała go rozpad związku, ale też zarzuciła produkcji, że przez "Hotel Paradise" nabawiła się załamania nerwowego. Uczestniczka odcięła się od reszty grupy, a niedawno udzieliła głośnego wywiadu, w którym przyznała, że byli koledzy i koleżanki z "Hotelu Paradise" posiadają kompromitujące ją nagranie. Z czasem okazało się, że na tajemniczym wideo zarejestrowano jej namiętny pocałunek z Michałem z tej samej edycji rajskiego hotelu.

- Pech chciał, że ktoś to nagrał - wyznał w rozmowie z naszą reporterką Michał. - Takie rzeczy nie powinny wychodzić na światło dzienne - dodał.

Czy Michała i Wiki łączy coś więcej niż przyjaźń. Kto nagrał pamiętny filmik i umieścił go w sieci? Zobaczcie nasze wideo i sprawdźcie, co zdradził nam Michał!

Reklama

Zobacz także: "Hotel Paradise": Miłosz ostro o publikacji nagrania z Wiktorią i Michałem! "Żenada totalna"