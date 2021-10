Hotel Paradise 4: Wiktoria i Miłosz są parą po programie? Ten wpis daje do myślenia

To pierwszy a zarazem najbardziej oczekiwany powrót w "Hotelu Paradise 4". Wiktoria, która musiała zmierzyć się z brakiem akceptacji grupy, a nawet nękaniem podczas wcześniejszego pobytu w programie, dostała kolejną szansę. Wróciłam do Miłosza, aby zemścić się za wyrzucenie mnie z Hotelu? 👊🏼 Czy może jest między nami prawdziwe uczucie i wybaczyłam mu to co było?🙈🥰 - zapytała na swoim Instagramie Jej powrót do "Hotelu Paradise" wywołał niemałe poruszenie. Wypowiedzieli się uczestnicy poprzednich edycji, którzy wspierali ją w trudnych chwilach, a także widzowie. Co piszą o kontynuacji przygody Wiktorii w hicie TVN7? Zobacz także: "Hotel Paradise 4": Wielki powrót Wiktorii! Miłosz jest szczęśliwy, a mieszkańcy wściekli Hotel Paradise 4: Widzowie cieszą się z powrotu Wiktorii Odejście Wiktorii, według mieszkańców " Hotelu Paradise ", miało być ulgą dla Miłosza. Uczestnicy zgodnie twierdzili, że pod jej wpływem bardzo się zmienił i przestał być sobą. Sam Miłosz, znajdując się po środku eskalującego konfliktu, nie potrafił się zachować. Z jednej strony chciał być lojalny wobec grupy, a z drugiej zaczynał czuć coś do Wiktorii. Niestety, przewaga grupy zwyciężyła, a Miłosz odesłał Wiktorię do domu . Ostatecznie bardzo przeżył jej odejście i nie potrafił znaleźć sobie w programie miejsca. Okazało się, że "Hotel Paradise" dał mu kolejną szansę na odbudowanie tego, co zniszczył, ponieważ Wiktoria została przywrócona do programu! Przyznaję się do tego, że gdzieś tam, zamiast bronić ciebie, szukałem tam dla siebie miejsca w tym wszystkim. Wiki, wiem o tym, że zrobiłem zamieszanie i ja cię przepraszam, że to nie wyszło tak, jak powinno wyjść, ale jesteśmy ludźmi i najważniejsze jest chyba to,...