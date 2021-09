"Hotel Paradise 4": Giovanni poniża Karolinę! Przemek nie wytrzymał: "Jesteś nikim!"

W "Hotelu Paradise" przyszedł czas na pierwsze pożegnania. Swoją przygodę w programie zakończył właśnie Giovanni, który chociaż zagościł w programie tylko na kilka chwil, zdążył wywołać naprawdę sporo spięć. Emocje sięgnęły zenitu, gdy temperamentny Włoch opryskliwie potraktował Karolinę i nie chciał jej nawet pożegnać, mimo tego, że wyciągnęła do niego rękę:

Jesteś nikim! (...) Jesteś pionkiem i wypad - wykrzyczał mu Przemek

W programie pojawiła się także nowa uczestniczka. Piękna Wiktoria z łatwością sprawiła, że dziewczyny poczuły się zagrożone, a podczas randki z wybranymi uczestnikami wyznała swoją dramatyczną tajemnicę...

"Hotel Paradise 4": Giovanni poniża Karolinę. Przemek miażdży Włocha

Karolina i Giovanni już chwilę po wejściu do programu, zaliczyli pierwszą sprzeczkę. Uczestniczka poczuła się niekomfortowo, gdy Włoch wypytywał ją o znaczenie jednego z tatuaży. Kolejnym razem zwracał jej uwagę podczas dyskusji na Puszce Pandory a nawet zasugerował, że powinna być dla niego miła, ponieważ "jest jego nagrodą". Ostatecznie podczas pierwszego "rajskiego rozdania" trudna decyzja należała właśnie do Karoliny i tym sposobem, wybierając Miłosza, postanowiła odesłać Giovanniego do domu. Niestety to nie było miłe pożegnania. Do spięcia pomiędzy uczestnikami doszło jeszcze w pokoju Giovanniego i Karoliny, kiedy pakował walizki:

- Chcemy, żebyś mimo wszystko czuł się dobrze - zaczął Przemek

- Nie musisz nic wyjaśniać - zastopował go Giovanni

Do dyskusji włączyli się także inni mieszkańcy "Hotelu Paradise", którzy podobnie jak Przemek nie pałali do Gio sympatią. Maria przyznała, że "mimika Giovanniego jest odrzucająca", on stwierdził, że powinna patrzeć głębiej niż tylko na sam wygląd.

- Jeżeli widziałeś, że każdy łapie do ciebie dystans, dlaczego pierwszy nie poszedłeś i nie wyciągnąłeś ręki by pokazać, że jesteś inny niż my cię widzimy? - powiedziała Klaudia

- Jeżeli wy kobiety wolicie być bezpieczne... - zaczął

- Ale Ty też miałeś parę i nie byłeś mniej bezpieczny. Dlaczego?

- Ja byłem głupi, bo byłem taki dobry, w sensie miły, pokłóciliśmy się, przeprosiłem - wspomniał o Karolinie

Mat. prasowe

Karolina jednak twierdziła, że nie usłyszała od niego przeprosin:

Byliśmy na molo i przeprosiłem cię! Nie zrozumiałaś tego?! - zdenerwował się

Karolina mimo wszystko chciała rozstać się w zgodzie, jednak Giovanni nie chciał się z nią pożegnać. Machnął na nią ręką, aby sobie już sobie poszła. To zachowanie wzburzyło Kubę:

- Ja ciebie szanuję, ale takie zachowanie do kobiety nie przystoi

- Chyba możecie wybaczyć jeden raz na cały ten czas, który byłem tutaj - odpowiedział Giovanni

- Nie no stary, nie powinno się tak robić, mnie matka nauczyła szacunku i przeginasz pałę i już mnie zaczynasz wku*wiać. Chciałem być dla ciebie miły - zaczął Przemek

Ten komentarz nie spodobał się Włochowi, który próbował mu przerwać:

Stary zamknij mordę, bo już mnie irytujesz. Jesteś bardzo niemiły dla wszystkich. Chciałem, abyś był jednym z nas a traktujesz wszystkich z góry. Jesteś nikim, nikim ważnym. Jesteś pionkiem i wypad, Mam nadzieję, że szybko wrócisz do domciu, a ten włoski temperament to sobie wsadź w du*ę, bo się nie umiesz zachować - wykrzyczał Przemek.

To było zdecydowanie jedno z najostrzejszych pożegnań w historii "Hotelu Paradise".

Wiktoria Gąsior w "Hotelu Paradise 4"

To jeszcze nie koniec emocji! Do "Hotelu Paradise" dołączyła nowa uczestniczka. Wiktoria Gąsior przeprowadziła dla męskiej części ekipy wyczerpujący trening na plaży. Nowa ma 23 lata i jest wicemistrzynią świata i mistrzynią Polski w bikini fitness.

Moje ciało wśród wielu facetów wzbudza kompleksy. "Wow, ale ty masz kratę na brzuchu" albo "ale ty masz łapę" i tak sobie myślę "Kurde..., facet zachwyca się moim bicepsem"? Dla mnie ciało to nie jest obiekt erotyczny to efekt mojej pracy, a to, że wyglądam jak wyglądam to moje hobby, każdy tak może wyglądać, wystarczy pójść na siłkę - podsumowała.

Na razie nie wiadomo, z kim w parze będzie Wiktoria. Póki co, zdecydowała, że wybierze się na randkę z Przemkiem partnerem Klaudii oraz z Łukaszem partnerem Nany. Dziewczyny nie przyjęły nowej zbyt ciepło. To pierwsza sytuacja w programie, kiedy uczestniczki poczuły konkurencję.

Wiktoria Gąsior z "Hotelu Paradise 4" szczerze o dramacie sprzed lat

Podczas randki z Łukaszem i Przemkiem, Wiktoria opowiedziała o początkach swojej przygody z bikini fitness. Okazało się, że przez 6 lat mierzyła się z anoreksją:

Jeżeli chodzi o moją przygodę z bikini fitness to zaczęła się ona w sumie od zaburzeń odżywiania, bo chorowałam 6 lat na anoreksję. Wtedy pracowałam na recepcji w klubie fitness i poznałam tam dziewczynę, która właśnie szykowała się do zawodów i jak zobaczyłam jej figurę i popatrzyłam na swoją to stwierdziłam, że ja nie wyglądam dobrze i to jest to, co ja chcę. Jadąc na leczenie ja już wiedziałam, że jak wyjdę stamtąd to chciałabym stanąć na scenie. Ja tym sportem też chcę iść do przodu. Ja się w tym spełniam, jeśli chodzi o moją drogę i karierę ogólnie. (...) To mnie trzyma, tym bardziej, że boję się, że jak nie będę miała tego mojego planu, że może to wrócić, bo jednak takie zaburzenia zostają na zawsze.

Panowie docenili szczerość Wiktorii. Teraz kolejny ruch w "Hotelu Paradise" należy do niej. Zapytali ją, jaką podejmie decyzję:

Myślicie, że jesteście w stanie zostawić swoje partnerki? - zapytała wprost.

Jak myślicie, kogo wybierze piękna Wiktoria?

