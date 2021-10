"Hotel Paradise 4": Vanessa wyrzuciła Michała z show, a spotyka się z nim po programie?! Jest zdjęcie!

Krystian i Robert otrzymali szansę powrotu do " Hotelu Paradise "! Ich być albo nie być w programie zależy od pięknej długowłosej brunetki. Karolina Mrozicka dołączyła właśnie do ekipy, jednocześnie ma szansę przywrócenia do programu jednego z uczestników, którzy odpadli podczas ostatniego "rajskiego rozdania". Kogo wybierze? Zobacz także: "Hotel Paradise": Marietta zoperowała sobie nos! Pokazała pierwsze zdjęcie, fani jej nie poznają! "Hotel Paradise 2": Robert i Krystian mają szansę wrócić do programu! Po ostatnim "rajskim rozdaniu" program musiało opuścić aż dwóch uczestników. Krystian, który postanowił już przestać walczyć o Sonię, stanął za Anią, która bez wahania wybrała Ivana. Z kolei Robert po odejściu Magdy stwierdził, że nie chce dalej brać udziału w show i stanął za Julią. Stając za partnerką Kamila był świadomy, że opuści program, jednak nie wiedział, że uczestniczka nie do końca wie, czy chce pozostać w relacji z Kamilem. Ostatecznie postanowiła dać mu ostatnią szasnę. Tym samym Robert i Krystian musieli upuścić hotel, jednak jak się okazało... nie na długo. Przy bramie czekała na nich koperta. Z informacji zamieszczonej w środku dowiedzieli się, że to jeszcze nie koniec ich przygody w programie TVN7. Na terenie "Hotelu Paradise" czekała na uczestników nowa dziewczyna. Karolina Mrozicka dołączy do programu od razu w duecie. Robert i Krystian musieli wykonać kilka zadań, aby przypodobać się uczestniczce, która będzie miała możliwość przywrócenia jednego z nich do gry. Pierwszym zadaniem było narysowanie jej własnej karykatury, drugim natomiast kupno sukienki i zmieszczenie się w określonej kwocie, która na balijskim targowisku okazała się niemałym wyzwaniem. Kogo wybierze Karolina?...