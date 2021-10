„Hotel Paradise 4”: Przemek przyłapany z uczestniczką! I to nie z Launo! Z kim się spotyka?

Atmosfera w czwartej edycji "Hotelu Paradise" robi się coraz gorętsza. Choć widzowie wciąż obserwują losy uczestników show na antenie TVN 7, równie bacznie śledzą to, co bohaterowie show pokazują w swoich mediach społecznościowych, próbując odgadnąć czyje relacje przetrwały próbę czasu.

Z kim spotyka się Przemek po programie? Niektórzy mogą być zaskoczeni, bo o dziwo przy jego boku nie pojawiła się Launo, a inna uczestniczka "Hotelu Paradise 4"!

Z kim spotyka się Przemek po "Hotelu Paradise 4"?

Ostatnio widzowie czwartej edycji "Hotelu Paradise" byli świadkami kryzysu w relacji Przemka i Launo. Para, która zrodziła się już w pierwszym odcinku zaliczyła kilka cichych dni i oboje szeptali coś o zmianie partnerów. Czyżby ich relacja nie przetrwała po Zanzibarze? Przemek właśnie spotkał się z inną uczestniczką!

Żegnam minionka, papa Przemo, papa! Do zobaczenia wkrótce w Gdańsku - słyszeliśmy na zamieszczonym nagraniu.

Kto tak czule żegnał uczestnika "Hotelu Paradise 4"? Okazało się, że Przemek przyjechał do Warszawy i spotkał się z... Kasią, która choć na Zanzibarze nie zagościła na długo, natychmiast porwała serca widzów. Jak widać, nie tylko ich. Bohaterowie czwartej edycji show relacjonowali na Instagramie swoje spotkanie, a chłopak nie ukrywał, że był oczarowany dniem w towarzystwie pięknej dziewczyny, która z programu odpadła razem z Kubą!

Było sympatycznie - napisał, dodając emotikonę czerwonego serca.

@przemek_hotelparadise4, Instagram

Zobacz także: "Hotel Paradise 4": Oha przeprasza za swoje zachowanie Wiktorię: "Dopadły mnie kompleksy i zazdrość"

Jak się okazuje, tego dnia do uczestników hitowego show TVN 7 dołączył jeszcze jeden gość - Darek (który zdaniem widzów jeszcze wróci do "Hotelu Paradise"). Jak widać ta trójka naprawdę świetnie się bawiła spacerując, odwiedzając knajpy i... tańcząc wspólne układy na TikToka! Sądzicie, że pozostali będą zazdrośni o ich relację i co na to wszystko programowa partnerka Przemka - Launo?

@przemek_hotelparadise4, Instagram

Zobacz także: "Hotel Paradise": Darek i Vanessa są razem po programie?! Uczestnik nie szczędzi jej komplementów

Kasia nie ukrywa, że w towarzystwie dwójki przystojniaków z czwartej edycji "Hotelu Paradise" czuła się wspaniale. Co więcej, ostatnio dziewczyna widziała się również z Kubą, czy Miłoszem i jak widać bardzo dba o zachowanie przyjaźni, które zawarła na rajskim Zanzibarze.

Każde spotkanie z naszą ekipą jest niesamowicie miłe i ładuje pozytywną energią 🤩

Nie żałuję ani przez moment mojego udziału w programie i pomimo tego, że byłam tam krótko to chcę kontynuować te znajomości🤗 Uwielbiam poznawać ludzi, zwiedzać świat i przełamywać swoje bariery, to daje mi kopa do działania 💪🏼 Myślicie, że można zbudować bliższe relacje, przyjaźń poprzez udział w programie? - napisała na swoim Instagramie uczestniczka, publikując fotkę z Darkiem i Przemkiem.

Cóż, co do budowania bliższych relacji w programie - nie mamy żadnych wątpliwości. Najlepszym dowodem na to są zaręczyny Basi i Krzyśka z "Hotelu Paradise 3", czy kwitnący wciąż związek Kary i Marcina, nie wspominając już o przyjaźniach pomiędzy uczestnikami poprzednich edycji.