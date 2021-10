W "Hotelu Paradise" wszystko ma swoje konsekwencje i nie inaczej mogło być z, jedynie z pozoru, niewinną grą na plaży. Porządek na rajskiej wyspie ponownie został zakłócony, choć większość uczestników była pewna, że ich planu nic nie może popsuć - jak widać nie przewidzieli wejścia do programu nowej uczestniczki, która nie tylko w sekundę zawróciła w głowie jednemu z chłopaków, ale również zaprzyjaźniła się z... Wiktorią! Piękna Sara sprawiła, że dziewczyny po raz pierwszy tak poważnie boją się o swoją pozycję. Kim jest nowa uczestniczka czwartej edycji "Hotelu Paradise" i czyją parę rozbiła na samym wejściu? Co więcej, na Zanzibarze poza nową uczestniczką, pojawiła się również nowa konspira...

Nowa uczestniczka w "Hotelu Paradise 4". Kim jest Sara?

Jedna z dziewczyn znowu trafiła do singlówki, a wszystko zaczęło się od zabawy w przeciąganie liny. Za sukcesy w grze pary dostały monety, którymi podczas kolejnego spotkania z Klaudią El Dursi mogli wziąć udział w licytacji i zdobyć zawartość tajemniczych pudełek. Jedno z nich skrywało jednak dość nieoczywistą nagrodę - klucz do singlówki. Pech chciał, że jego właścicielami okazał się Michał - który zachwycił uczestniczki i Oha, a prowadząca oznajmiła, że tym samym dziewczyna zostaje bez pary, bo na wyspie pojawiła się nowa piękność. Oha poczuła się zagrożona? Kiedy zobaczyła swoją następczynię ostro zareagowała.

O, brzydka jest - skomentowała.

Problem w tym, że panowie, a w szczególności Michał, nie podzielali jej zdania.

Bardzo ładna, długie nogi, zgrabna, no w moim typie - podsumował. - Wcześniej już myślałem, żeby zmienić parę, bo Oha nie jest za bardzo w moim typie. Bardzo się ucieszyłem, bo problem się dla mnie rozwiązał, przyszła fajna dziewczyna i chce być z nią w parze - stwierdził Michał.

Fragment programu "Hotel Paradise 4"/Player.pl

Zobacz także: "Hotel Paradise": Natalia o eliminacji Darka: "Jestem z siebie dumna, a co do kumpli..."

Kiedy długonoga blond piękność pojawiła się na plaży, Michał nie był w stanie kryć uśmiechu. Nowa uczestniczka czwartej edycji "Hotelu Paradise" to 23-letnia Sara z Dębicy, która na co dzień pracuje jako kelnerka w hotelu. Dziewczyna nie ukrywa, że jest bardzo rozrywkowa i otwarta, a to z pewnością pomoże jej w związaniu przyjaźni na wyspie.

Jestem dość odważną osobą, lubię ryzykować, robić nowe rzeczy i wychodzić ze strefy komfortu. Na pewno jestem spontaniczna, pełna energii i uśmiechnięta. No i zwariowana. Lubię dobrze się bawić, jeździć na festiwale. Nie walczę o faceta jakoś 100%, to on musi zrobić pierwszy krok - mówiła o sobie. - Wkładam we wszystko moje serce i jestem szczera. Nie lubię grać - dodała Sara.

Fragment programu "Hotel Paradise 4"/Player.pl

"Hotel Paradise": Michał z łatwością wymienia Ohę na Sarę

Sara przypadła nie tylko do gustu Michałowi, ale również Wiktorii, która natychmiast powitała nową uczestniczkę otwartymi ramionami i nie ukrywała, że bardzo cieszy się na jej przyjście. Cóż, dla Wiktorii to w końcu szansa, by mieć w programie damskiego sprzymierzeńca, po tym jak Miłosz stanął po jej stronie i wyznał dziewczynie, że wszyscy są przeciwko niej. Ta nowa przyjaźń zdecydowanie nie spodobała się pozostałym mieszkankom "Hotelu Paradise", które nawet nie ukrywały swojej wściekłoścJest , a i do Ohy w końcu dotarło, że Sara jest dla niej prawdziwym zagrożeniem

- Nie czuje się przez nią zagrożona. Poza tym nie jest w Twoim typie - stwierdziła Oha. - Nie no trochę jest. Ogółem chciałem dziś z tobą porozmawiać na nasz temat i chciałem powiedzieć, że będę chciał być może zmienić parę - odparł jej zakłopotany Michał.

Te słowa zdecydowanie nie przypadły uczestniczce do gustu, a kiedy Michał dodał, że nie ma zamiaru informować jej co dzieje się w w jego nowej parze i chce być lojalny wobec Sary, Oha stwierdziła, że nadszedł najwyższy czas na to, żeby... pożegnał się z "Hotelem Paradise".

Ja jestem głupia, ale on jest jeszcze głupszy - stwierdziła w rozmowie z Przemkiem tłumacząc, że nie zamykanie przez niego deski klozetowej, to wystarczy powód, by wyrzuć go z programu.

Fragment programu "Hotel Paradise 4"/Player.pl

Zobacz także: "Hotel Paradise 4": Wiktoria i Miłosz są razem po programie?

Uczestnicy spiskują przeciwko sobie! Wiadomo, kto odpadnie z "Hotelu Paradise 4"?!

Nowa para - Michał i Sara, mogą okazać się naprawdę mocnymi przeciwnikami, bo jak widać ta dwójka bardzo przypadła sobie do gustu, a chłopak - w przeciwieństwie do niektórych - zamiast zdaniem grupy, chce kierować się tym własnym. Za taką postawę Oha chce go "odpulić", jednak czy jako singielka nie zostanie "odpulona" pierwsza? Swój plan mają również Wiktoria i Miłosz!

Mam zamiar dziewczynom mówić, że plan zostaje taki sam, ale usuniemy kogoś prawdopodobnie z hotelu. Będzie ciekawie! - wyznał chłopak przed kamerami.

Co więcej, jak przyznała Wiktoria, ona i Miłosz stwierdzili, że jako pierwsza do odstrzału pójdzie Launo, a wszystko przez jej zachowanie wobec uczestniczki. Jest tylko jeden drobny szczegół - Wiktoria nie wie, że Miłosz stwierdził, że zdanie co do swojego wyboru może zmienić w ostatniej chwili. Za to Miłosz nie do końca jest świadomy tego, że niektórzy uczestnicy mają zamiar pozbyć się jego!

Jeżeli Miłosz nie odpuli Wiktorii teraz, to trzeba wyrzucić Wiktorię i Miłosza - stwierdziła Launo w rozmowie z Przemkiem.

Kto jako pierwszy z tej grupy będzie miał 15 minut na spakowanie walizek? Cóż, jedno jest pewne - tym razem wszystko leży w rękach Miłosza.